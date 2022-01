Meilleurs achats 2022 du Guide de l’auto : Lexus ES

Plus de caractère pour la Lexus ES 2022

La Lexus ES , qui a été entièrement renouvelée pour 2019, est arrivée à la moitié du parcours de sa génération actuelle et a donc droit à quelques retouches et améliorations. À l’extérieur, trois couleurs de carrosserie disparaissent de la palette et deux nouvelles s’y ajoutent, soit Iridium et Gris …