Les prochaines Dodge Charger et Challenger seront 100 % électriques

L’avenir des Dodge Challenger et Charger est un sujet qui génère beaucoup de spéculation et qui divise un peu les amateurs.

Au début de juin, le constructeur Stellantis a annoncé que leur production allait cesser lorsque son usine de Brampton, en Ontario, sera transformée à compter de 2024. Une fois que la chaîne de montage sera de nouveau opérationnelle, quelque part en 2025, ce sera pour fabriquer des véhicules bâtis sur une nouvelle plateforme, incluant au moins un modèle électrique, disait-on.

Dans les faits, il n’y aura plus de moteurs à essence sous le capot des Challenger et Charger. Un porte-parole de Dodge vient de confirmer au site Motor1 que « le moteur HEMI dans cette plateforme et même toute la plateforme en soi ne seront pas de retour. La prochaine génération sera électrique à batterie. »

Photo: FCA

Il faisait référence à la vieille plateforme LX, utilisée depuis 2005 (aussi par la Chrysler 300) et adaptée plus tard pour mieux servir les besoins des Charger et Challenger à moteur Hellcat, entre autres. Ce sera une méchante transition, avouons-le.

Dodge prévoit de lancer un muscle car électrique sur le marché en 2024. Un premier aperçu officiel devrait nous être donné le 17 août avec le dévoilement d’un concept. C’est d’ailleurs peut-être à ce moment que le nom Tomahawk enregistré par la compagnie pourrait faire surface.

Photo: Stellantis

À moins que ce soit deux jours plus tôt alors que Dodge compte faire une autre annonce majeure, cette fois-ci concernant sa gamme actuelle. Selon des informations obtenues d’une « source fiable » par le site Mopar Insiders en juillet, une ultime version de la Challenger serait en préparation avec d’importantes modifications lui permettant de s’abreuver de carburant E85 (un mélange d’éthanol et d’essence). Elle serait en mesure de produire, tenez-vous bien, jusqu’à 909 chevaux.

Tout laisse croire que le chant du cygne du moteur Hellcat sera une symphonie explosive!

