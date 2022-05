Stellantis : 3,6 milliards $ de plus pour ses installations en Ontario

Le constructeur automobile Stellantis poursuit ses investissements massifs en Ontario. Après les 5,2 milliards $ qui iront dans une nouvelle usine de batteries pour véhicules électriques, en partenariat avec LG Energy Solution, ce sont 3,6 milliards $ qui serviront notamment à réaménager les usines existantes de Windsor et de Brampton.

Celles-ci deviendront des « sites de production flexibles capables d’assembler de futurs véhicules électriques », selon ce qu’affirme Stellantis.

Rappelons qu’à l’automne 2020, la nouvelle convention collective signée avec le syndicat Unifor prévoyait un investissement de près de 1,5 milliard $ à Windsor afin d’y produire des véhicules hybrides rechargeables ou 100% électriques en 2024.

C’est à cet endroit que sont fabriquées présentement les Chrysler Pacifica et Grand Caravan/Voyager. On ne sait toutefois pas pour l’instant quels modèles sortiront de cette usine une fois les travaux et le réoutillage terminés.

Photo: Stellantis

Quant à l’usine de Brampton, elle produit la Chrysler 300 de même que les Dodge Challenger et Charger. Encore là, les investissements permettront de construire des véhicules hybrides et électriques, avec une capacité annuelle de 200 000 unités à compter de 2025. Est-ce que le futur muscle car à batterie de Dodge en fera partie? Ça reste à confirmer.

Une partie des 3,6 milliards $ annoncés par Stellantis aujourd’hui servira par ailleurs à moderniser son centre de recherche et de développement automobile ainsi qu’à créer deux « centres de compétence » dans la province, tous orientés vers les véhicules électriques et les batteries.

Les gouvernements de l’Ontario et du Canada ont chacun accepté de financer les projets à la hauteur de 513 millions $.

En vidéo: des modèles en voie de disparition chez Stellantis?