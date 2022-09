Dodge ajoute une Charger King Daytona de 807 chevaux

Pendant que la majorité des projecteurs sont braqués sur le Salon de l’auto de Detroit, Dodge a dévoilé mercredi la cinquième des sept éditions spéciales qui visent à célébrer la fin des Charger et Challenger telles que nous les connaissons.

Après les Challenger Shakedown, Charger Super Bee, Challenger Scat Pack Swinger et Charger Scat Pack Swinger, voici la Dodge Charger King Daytona 2023. Contrairement aux précédentes, seulement 300 exemplaires seront fabriqués (la compagnie refuse de préciser le nombre destiné au Canada).

Petite leçon d’histoire : le nom rend hommage à William « Big Willie » Robinson, bien connu sur la scène des courses d’accélération en Californie dans les années 1960 et 1970, qui avait surnommé sa propre Charger « King Daytona » et remporté plusieurs épreuves.

Pour son édition spéciale, Dodge s’est basée sur la Charger SRT Hellcat Redeye Widebody, mais a fait grimper la puissance du V8 surcompressé de 6,2 litres de 797 à 807 chevaux.

Photo: Stellantis

L’orange Go Mango choisi pour la carrosserie et les étriers de freins Brembo ne manque pas d’attirer l’attention. En guise de contraste, une large bande noire avec la mention « King Daytona » est apposée sur le couvercle du coffre, tout comme un aileron noir. D’autres éléments graphiques noirs ornent le capot et le toit, tandis que des écussons au fini chrome satiné complètent l’habillage. Les roues, en passant, mesurent 20 x 11 pouces.

À l’intérieur, comme on pouvait s’y attendre, des coutures orange se retrouvent sur les sièges en cuir Nappa et suède Alcantara noirs, mais aussi sur la planche de bord (agrémentée d’un écusson « King Daytona »), la console, les portières et le volant. Ce dernier est doublé de suède au même titre que le plafond.

Photo: Stellantis

Du reste, l’équipement comprend une chaîne audio Harman Kardon, un toit ouvrant électrique et un ensemble Navigation.

Une autre édition spéciale de la Charger ou Challenger sera annoncée le 21 septembre, puis une septième et dernière suivra au Salon de la SEMA 2022, qui aura lieu du 1er au 4 novembre à Las Vegas. Comme pour tous les modèles 2023, les détails sur la disponibilité et les commandes seront connus cet automne. Idem pour les prix.

