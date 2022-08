Dodge Challenger Shakedown 2023 : la première des dernières éditions spéciales

Voici la première des sept éditions spéciales promises par Dodge la semaine dernière pour souligner la fin des Charger et Challenger telles que nous les connaissons aujourd’hui.

Inspirée du concept du même nom présenté au Salon de la SEMA en 2016 (que vous pouvez voir dans la galerie de photos), la Dodge Challenger Shakedown 2023 reprend la combinaison de rouge et de noir pour l’extérieur comme pour l’intérieur.

Seulement 1 000 exemplaires seront disponibles, soit 500 modèles Shakedown R/T Scat Pack en Gris Destroyer et 500 modèles Shakedown R/T Scat Pack Widebody en Noir absolu. La compagnie refuse de préciser la proportion réservée au Canada.

Cette édition spéciale se base sur la Challenger Scat Pack 392, donc avec le V8 HEMI de 6,4 litres produisant 485 chevaux, et comprend les ensembles d’options Plus, Technologie, Navigation, Dynamique et Aménagement intérieur suède et carbone. Ce n’est clairement pas l’équipement qui manque.

À l’extérieur, on remarque le capot Shaker Mopar et la prise d’air frais qui l’accompagne, des emblèmes « 392 » sur les ailes, des écussons uniques sur la calandre, l’inscription « Shakedown » sur l’aileron arrière et bien sûr des bandes Shakedown accentuées de rouge traversant la voiture en plein centre. Derrière les roues de 20 pouces au fini noir (celles des modèles Widebody sont larges de 11 pouces au lieu de 9,5 pouces) se cachent des étriers de freins Brembo à six pistons peints en rouge.

Quant à l’habitacle, les sièges en cuir et Alcantara noir avec coutures rouges volent la vedette, mais soulignons aussi les ceintures Rouge démoniaque et l’écusson « Shakedown » sur la planche de bord. Cette dernière, tout le comme le volant et la console, arbore également des coutures rouges.

Vous l’aurez compris, il s’agit d’un traitement essentiellement esthétique. Aucune modification technique visant à améliorer les performances ne figure au programme.

Cinq autres éditions spéciales des Challenger et Charger seront annoncées d’ici le 21 septembre. Une dernière suivra au Salon de la SEMA 2022, qui aura lieu du 1er au 4 novembre. Comme pour tous les modèles 2023, les détails sur la disponibilité et les commandes seront connus cet automne. Idem pour les prix.

