Une Dodge Charger 1968 à moteur Hellcat vendue plus de 228 000 $

Une Dodge Charger 1968 à moteur Hellcat a fait grimper les mises jusqu’à 168 000 $ US sur le site d’enchères virtuelles Bring A Trailer le 28 octobre dernier. Convertie, cette somme représente précisément 228 732 $ CAN.

Précisons d’emblée qu’il ne s’agit pas d’un modèle respectant les codes d’origine. On a plutôt affaire à un bel exemple de « restomod ».

Comme on peut l’apprendre dans l’annonce, le vendeur a acquis la voiture à l’état de projet en 2015 avant de l’acheminer chez Hot Rod Factory. L’entreprise basée au Minnesota avait pour mandat de retaper le véhicule et de le modifier selon les demandes du propriétaire.

Sous le capot, on retrouve un moteur V8 Hellcat suralimenté de 6,2 litres. Le tout est jumelé à une transmission manuelle Tremec à 6 rapports. On a conservé un levier de type pistol-grip dont l’allure rappelle la crosse d’une arme à feu. Grâce à des tests effectués à l’aide d’un dynamomètre, le vendeur affirme que la voiture développe une puissance de 691 chevaux et un couple de 658 livres-pied.

Comme on peut le voir sur les photos, l’entièreté de l’habitacle a été retapée avec soin. Les cadrans d’époque ont été remplacés par des jauges plus modernes. On y lit d’ailleurs que la voiture n’a parcouru que 820 milles (1320 kilomètres) depuis sa restauration.

La voiture est munie de jantes de 18 pouces à l’avant et de 19 pouces à l’arrière. Elles sont respectivement chaussées de pneus Nitto 245/40/18 et 345/30/19. Mention spéciale à la plaque d’immatriculation personnalisée sur laquelle on peut lire « HE11CAT ».

L’avis d’un expert

Le Guide de l’auto a interrogé Benoit Lavigne, expert en évaluation de véhicules de collection pour PG Évaluation. Invité à commenter cette transaction, il a affirmé que « la qualité des composantes et de la finition semblent justifier le prix de vente final, qui est probablement en deçà des coûts de fabrication ».

Il raconte également « qu’historiquement, les voitures classiques restaurées comme d’origine obtenaient la faveur des amateurs. Depuis quelques années, on assiste à un phénomène baptisé restomod. Comme le nom l’indique, il s’agit de voitures restaurées, mais avec un certain degré de modification. Il s’agit en fait d’avoir l’apparence d’une voiture d’époque, mais avec le confort, la puissance et la fiabilité d’une voiture moderne. » Cette Dodge Charger appartient à cette catégorie étant donné qu’il s’agit d’une voiture d’époque qui a été restaurée en utilisant des composantes modernes.

