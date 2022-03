Un nouveau moteur biturbo de plus de 500 chevaux chez Stellantis

Stellantis ajoute à son catalogue un nouveau moteur baptisé Hurricane. Il s’agit d’un moteur à six cylindres en ligne biturbo de 3,0 litres décliné en deux versions : SO (Standard Output) et HO (High Output).

Le Guide de l’auto a assisté cette semaine à une présentation virtuelle menée par Micky Bly, responsable mondial des systèmes de propulsion chez Stellantis. C'est à ce moment qu'à été présenté ce moteur qui avait généré de nombreuses rumeurs au fil des derniers mois.

Si Stellantis a choisi cette appellation désignant une catastrophe naturelle, ce n’est pas le fruit d’un hasard. Il s’agit d’un joli clin d’œil au passé puisque ce nom identifiait le moteur à quatre cylindres chez Willys notamment.

Pour le moment, les données techniques en lien avec le moteur Hurricane sont relativement maigres. En effet, le géant de l’automobile laissera le soin à chacune de ses marques d’annoncer la puissance développée en fonction de l’application et de la vocation de ce moteur qui propose deux variantes.

Dans le cas du Hurricane SO, Stellantis avance tout de même une puissance de plus de 400 chevaux et un couple de plus de 450 livres-pied. Quant à la version Hurricane HO, Stellantis promet une puissance dépassant les 500 chevaux et un couple supérieur à 475 livres-pied. Les turbocompresseurs voient leur pression atteindre respectivement 22 et 26 psi.

Stellantis n’a pas précisé si cette nouvelle mécanique allait remplacer des motorisations existantes au sein du portfolio du constructeur.

Pour quels modèles?

Il est prévu que les premiers véhicules à être équipés de cette mécanique débarquent en concession dès cette année. On ne sait toujours pas sous le capot de quels modèles se retrouveront d'abord les deux motorisations. Or, on nous a vanté les mérites de ces mécaniques en conduite hors route, autant que pour le remorquage que pour les performances. Avec un minimum d’imagination, on pourrait spéculer qu’on retrouvera ces mécaniques chez Jeep, Ram et Dodge.

Bien qu’il ait été développé à Auburn Hills, le moteur Hurricane, spécifiquement conçu pour le marché nord-américain, sera assemblé à l’usine de Saltillo au Mexique.

Et l’électrification dans tout ça?

Certains pourraient remettre en question l’idée de développer à partir d’une feuille blanche une nouvelle famille de moteurs à essence alors que ceux-ci tendent à laisser leur place aux motorisations électriques. Chez Stellantis, on se contente d’affirmer que les moteurs à essence dont l’efficacité est optimisée ont encore leur place. De plus, on nous précise que ces moteurs à six cylindres en ligne pourront éventuellement être jumelés à des moteurs électriques.

Dans le cas du moteur SO, le fabricant recommande l’essence dite super (octane 91) bien qu’il soit fonctionnel avec de l’essence ordinaire (octane 87). Pour le HO, l’essence super sera exigée.

En vidéo: des modèles en voie de dispartion chez Stellantis?