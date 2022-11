En vidéo : Gabriel Gélinas présente le Volvo EX90 2024

De passage à Stockholm, le journaliste du Guide de l’auto Gabriel Gélinas a assisté au lancement du nouveau VUS 100 % électrique à trois rangées de Volvo, l’EX90 2024. L’utilitaire sera commercialisé dès la deuxième moitié de 2023.

« Ce qui est intéressant — en regardant le design du véhicule — c’est le fait qu’il a été inspiré du Concept Recharge, un prototype Volvo dévoilé en 2021 », note Gabriel.

L’esthétique comprend également plusieurs éléments emblématiques de la marque, comme les phares en forme du marteau de Thor et les feux verticaux à l’arrière.

Photo: Gabriel Gélinas

Qu’en est-il de l’autonomie?

« Sur le plan technique, ce véhicule est animé par deux moteurs électriques, donc un sur chaque essieu. La puissance combinée s’élève à 509 chevaux et le couple à 671 lb-pi », mentionne-t-il.

Photo: Gabriel Gélinas

Grâce à son immense batterie de 111 kWh, Volvo annonce une autonomie de 600 kilomètres — selon la norme WLTP. Gabriel estime que cette donnée sera réduite autour de 530 kilomètres, une fois que les calculs seront effectués par l’EPA, aux États-Unis.

La sécurité au premier plan

Les modèles Volvo ont toujours été synonymes de sécurité, et l’EX90 n'y fait pas exception. Au sommet du pare-brise se trouve un lidar, un appareil qui permet de détecter les piétons jusqu’à 250 mètres de distance, et ce, même dans la plus grande obscurité.

Photo: Gabriel Gélinas

Dans le même ordre d’idée, l’utilitaire équipe cinq radars, huit caméras ainsi que 16 capteurs ultrasoniques!

Pour plus de détails, visionnez la capsule vidéo au haut de cet article.