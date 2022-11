Quoi choisir entre un Volvo C40 Recharge et l'Audi Q4 e-Tron ?

J’ai passé deux commandes, la première pour un Volvo C40 Recharge Plus et la seconde pour un Audi Q4 e-Tron Progressiv. Le Volvo arriverait en janvier, l’Audi en mars. J’aime la réactivité à l’accélération du Volvo mais préfère l’espace du Q4 e-Tron. En considérant l’ensemble de l’œuvre, vers quel véhicule vous tourneriez-vous personnellement?

Bonjour Karl,

Je dois d’abord vous dire que les mois d’arrivée de vos commandes demeurent malheureusement hypothétiques, surtout dans le cas d’Audi, chez qui les délais s’accumulent. Une bien triste constatation, aucunement étonnante cependant, puisque c’est la même chose chez Volkswagen avec l’ID.4.

Maintenant, je suis comme vous séduit par le C40. Pour son look, sa conduite, sa puissance, mais aussi pour son système d’infodivertissement connecté à Google, franchement intéressant. Cela dit, et bien que sa puissance soit moindre par un peu plus de 100 chevaux, le Q4 e-Tron n’en manque aucunement. Il permet des accélérations et reprises fort raisonnables, qui pourraient d’ailleurs impressionner une masse d’automobilistes.

Selon moi, il est donc essentiel de se sentir à l’aise à bord du véhicule et de regarder l’ensemble des convivialités de chacun. De ce fait, je dois concéder l’avance à Audi, qui propose effectivement un habitacle plus spacieux, une finition supérieure de même qu’une présentation beaucoup plus riche. L’agrément de conduite est également à l’avantage du Q4, lequel adopte une conduite plus incisive et sportive, sans impact sur le confort.

Quant à la fiabilité et la durabilité, il est évidemment difficile de se prononcer. Dans les deux cas, on exploite des technologies relativement nouvelles, qui ne seront sûrement pas sans défauts, mais qui risquent d’être moins problématiques que certaines motorisations à essence complexes, vendues par ces deux constructeurs.

Mon choix porterait donc vers l’Audi, dans la mesure où le véhicule est disponible à la date prévue.

