Envie d’un Audi Q4 e-tron? Mieux vaut attendre un an

L’Audi Q4 e-tron est l’un des VUS électriques de luxe les plus abordables au pays, ce qui le rend attrayant pour bien des gens. L’équipe du Guide de l’auto a eu l’occasion de l’essayer à quelques reprises, incluant sur le circuit de Mécaglisse, et en est ressortie plutôt impressionnée.

Certes un peu moins spacieux que son cousin populaire, le Volkswagen ID.4, il a l’avantage d’offrir un habitacle plus raffiné et une conduite plus engageante, que ce soit en configuration classique ou bien Sportback de type coupé. Les modèles 2024 sont maintenant en vente mais restent les mêmes. Toutefois, des changements s’en viennent dans la prochaine année et vous devriez peut-être patienter, surtout si vous aimez la puissance.

L’annonce faite cette semaine concerne le marché européen à partir de cet automne, puis l’Amérique du Nord emboîtera le pas en 2024 avec les modèles 2025.

Photo: Audi

Ce qui nous intéresse surtout, c’est la motorisation. À l’instar de l’ID.4 à rouage intégral, l’Audi Q4 e-tron s’apprête à recevoir un nouveau moteur électrique arrière plus puissant, élevant le rendement total de 295 à 335 chevaux. Du même coup, l’accélération de 0 à 100 km/h sera réduite de 6,1 à 5,4 secondes, selon la compagnie. Face à des concurrents plus explosifs, voilà une bonne nouvelle.

En passant, contrairement à l’Europe et aux États-Unis, le Canada n’a pas droit à la variante à un seul moteur et à propulsion du Q4 e-tron (l’ID.4, oui, cependant).

Il est par ailleurs question d’une autonomie accrue. Combien? Il faudra patienter jusqu’à l’approche de la mise en vente pour le découvrir. Rappelons qu’elle s’élève à 380 km pour le Q4 e-tron et à 389 km pour le Q4 e-tron Sportback, plus aérodynamique, d’après les cotes de Ressources naturelles Canada.

Photo: Audi

La batterie de 82 kWh (capacité utile de 77 kWh) demeurera en poste. En revanche, elle pourra maintenant extraire jusqu’à 175 kW d’une borne rapide à courant continu au lieu de 150 kW. Conséquemment, le temps de recharge de 10 à 80% diminuera de 36 à 28 minutes, toujours selon Audi. Une nouvelle fonction permettant de limiter les recharges rapides à 80% et une autre qui refroidit activement la batterie si elle dépasse une certaine température aideront à en prolonger la durée de vie.

Quoi d’autre? Eh bien, attendez-vous à une suspension retravaillée pour un meilleur équilibre entre confort et tenue de route, à une direction un peu plus nerveuse et à des changements de voie assistés sur l’autoroute. Un dernier point, pour ceux qui aiment ça, est l’option d’un son artificiel qui ajoute une nouvelle dimension à l’expérience de conduite via des haut-parleurs extérieurs et intérieurs.

Photo: Audi

Les détails pour le marché canadien seront connus l’an prochain. On verra également dans quelle mesure les prix vont changer. Audi Canada osera-t-elle faire passer le PDSF de base au-delà de 60 000 $, privant les acheteurs de la subvention fédérale de 5 000 $? Ce serait assurément dommage.

En vidéo : Essai complet de l'Audi Q4 e-tron 2023