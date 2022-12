Combien coûte... l'Audi Q4 e-tron 2023?

Véhicule très attendu sur le marché canadien, le VUS 100% électrique Audi Q4 e-tron 2023 est enfin débarqué… et la demande est forte pour le produit.

« C’est le premier VUS compact 100% électrique du constructeur Audi, et son troisième véhicule électrique à être commercialisé sur notre marché, après l’e-tron et la très performante e-tron GT », explique le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert.

Le Q4 se décline sous deux configurations de carrosserie. La version Sportback a l’allure d’un coupé, mais paradoxalement, elle possède un plus grand volume de rangement.

Photo: Antoine Joubert

Plus de 380 km d’autonomie

L’utilitaire exploite la même technologie que le Volkswagen ID.4 — idem pour la batterie de 82 kWh. La puissance s’élève à 295 chevaux et le marché canadien a uniquement droit au rouage intégral.

« L’autonomie annoncée est de 388 kilomètres, ce qui est facilement réalisable, honnêtement », souligne Antoine. Sinon, à l’aide d’une borne de 150 kW, il est possible de recharger de 5 à 80% des électrons en 40 minutes. À la maison, une borne de niveau 2 permet une recharge complète qui s’effectue entre sept et huit heures.

Conduite distinctive

Surpris de la conduite, Antoine considère que le Q4 est une authentique Audi. « Bien que le Q4 e-tron partage l’ensemble de ses composants avec le Volkswagen ID.4, on n’est pas du tout à la même adresse en matière de comportement routier ». En effet, l’expert note le châssis rigide, la précision de la direction et le couple instantané — typique d’une voiture électrique.

Photo: Antoine Joubert

« On ne sent pas le poids du véhicule non plus. Ce n’est pas léger non plus. On parle d’une masse d’un peu plus de 2 200 kg », remarque-t-il. Sinon, Antoine apprécie l’excellente visibilité et les accélérations franches.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet de l’Audi Q4 e-tron 2023… et dévoile sa gamme de prix!