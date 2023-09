Polestar Synergy : comme une Hot Wheels grandeur nature

Encore une fois cette année, la marque de véhicules électriques Polestar a organisé un concours de design et le résultat est pour le moins spectaculaire. Présenté à l’échelle 1:1 lors de l’événement IAA Mobility 2023 qui se déroule présentement à Munich, il s’agit d’une voiture sport fantaisiste appelée Polestar Synergy.

Les participants au concours devaient créer un véhicule Polestar axé sur l'expérience de la performance. Après avoir présélectionné dix projets, le jury a choisi deux gagnants pour l'extérieur et un gagnant pour l'intérieur. Ceux-ci ont travaillé pendant plus de six mois avec l'équipe de design de Polestar pour transformer leurs trois rêves distincts en une seule réalité.

« Cette année, l'histoire est autant axée sur la collaboration que sur la performance. Je suis fier que l'équipe ait pu guider et aider les gagnants à réaliser leur rêve sous la forme d'un modèle grandeur nature, a commenté le designer en chef de la marque suédoise, Maximillian Missoni. Il n'est pas fréquent que les étudiants designers bénéficient d'une telle exposition au début de leur carrière, ce que la Polestar Design Community sur Instagram fait si bien, amplifiée cette année par la maquette à l'échelle 1:1 et sa tournée prévue dans les sites Polestar du monde entier ».

Photo: Polestar

L’extérieur de la Polestar Synergy, avec ses volumes évidés, est inspiré d'un requin-marteau. Voyez comment le nez et les ailes avant ressortent clairement du reste de la carrosserie. C’est un peu la même chose avec l’aileron arrière, qui fait le pont entre les deux ailes. Le tout est appuyé par des éléments aérodynamiques aux proportions démesurées, tant au bas du pare-chocs avant que sur les flancs. Au fait, la voiture mesure seulement 1,07 mètre de haut et 4,56 mètres de long

Accessible via un dôme vitré articulé, l’habitacle propose quant à lui une position assise orientée vers la performance (un seul siège placé au centre) qui offre une nouvelle expérience axée sur « le confort et le contrôle flottants », comme le décrit Polestar. Les affichages et les commandes dont le demi-volant sont dignes d’un bolide futuriste ou de jeu vidéo. Le conducteur peut même porter un casque de réalité augmentée.

Photo: Polestar

Comme l’accent est mis sur le design, aucun détail technique n’est donné, malheureusement. Ne manquez pas de consulter notre galerie de photos pour voir de plus près les différentes facettes et composantes de la voiture.

Après ses débuts à Munich, la Polestar Synergy fera route vers les États-Unis où elle commencera sa tournée en tant que modèle vedette au Hot Wheels Legends Tour à El Segundo, en Californie, à partir du 7 octobre, avant de faire d'autres apparitions dans les sites Polestar à travers le pays.

Photo: Polestar

Parlant de Hot Wheels, Polestar vient de s’associer avec la marque du géant des jouets Mattel pour inspirer son concours de design l’an prochain et aussi créer des répliques des modèles Polestar de production dans les collections Hot Wheels et Matchbox.

« La collaboration avec Mattel pour le concours de design de l'année prochaine et les futurs modèles réduits de nos voitures de série permettront à la marque Polestar et à ce concours novateur de toucher un public encore plus large, a déclaré le chef de la direction de Polestar, Thomas Ingenlath. Tout cela prouve que les véhicules électriques – dans la réalité ou en tant que jouets – peuvent être tout aussi excitants sinon plus que leurs équivalents à moteur à combustion interne. »

