Polestar 2 2024 : plus d'autonomie et de puissance

Pour l’année modèle 2024, la Polestar 2 fait l’objet d’une mise à niveau. Si les modifications apportées à son style sont subtiles, celles qui affectent l’autonomie, la puissance et le comportement routier sont plus évidentes. Pour ce premier contact, Le Guide de l’auto a parcouru le Peak-to-Peak Highway du Continental Divide au Colorado, un trajet en haute altitude où la performance des véhicules électriques n’est pas affectée par la faible densité de l’air, contrairement aux véhicules à motorisation thermique. Nous avons pris le volant de deux Polestar 2 2024 : la Long Range Dual Motor avec pack Performance et la Long Range Single Motor.

La Polestar 2 2024 affiche une partie avant redessinée, laquelle intègre ce que les designers de la marque appellent la Smart Zone, une bande où sont localisés certains capteurs du système de sécurité avancée, ainsi que la caméra avant et le radar à moyenne portée. De plus, les jantes forgées en alliage de 20 pouces associées à l’ensemble Performance adoptent un nouveau design et sont chaussées de pneus de performance Continental, alors que des pneus Michelin toutes-saisons chaussent les jantes de 19 et 20 pouces. Ce sont donc des modifications très limitées et subtiles, les autres améliorations étant dissimulées sous la carrosserie.

Photo: Polestar

Moteurs plus puissants

Pour 2024, les différentes versions de la Polestar 2 sont animées par de nouveaux moteurs, ainsi que par des inverteurs de courant plus puissants, et leurs batteries peuvent être rechargées plus rapidement. Le moteur arrière de la Polestar 2 Single Motor développe 299 chevaux, soit 68 de plus que le modèle antérieur, et le couple est porté à 361 lb-pi ce qui représente une hausse de 118 lb-pi. Tout cela fait en sorte que le chrono du 0 à 100 km/h est maintenant réalisé en 6,2 secondes, soit 1,2 seconde de mieux qu'avant.

Au volant, on sent immédiatement que la poussée vers l’avant est nettement plus soutenue, ce qui corrige la principale lacune du modèle antérieur. Avec ce moteur, la Polestar 2 devient beaucoup plus agréable à conduire, le rehaussement de la puissance et du couple permettant de composer plus efficacement avec sa masse.

Photo: Polestar

En bref, si le rouage intégral n’est pas essentiel pour vous, la variante à un seul moteur pourra facilement faire l’affaire au quotidien, d’autant plus qu’elle coûte 8 000 $ de moins à l’achat que celle à deux moteurs. Son autonomie est chiffrée à 515 kilomètres, selon le standard EPA (Environmental Protection Agency), grâce à sa batterie de 82 kWh, ce qui en fait la variante ayant la plus grande autonomie.

La Polestar 2 Long Range Dual Motor avec l’ensemble Performance rehausse l’agrément de conduite d’un cran avec une puissance combinée chiffrée à 455 chevaux, soit 34 chevaux de plus que le modèle qui n’en est pas équipé. De son côté, le couple demeure le même, soit 546 lb-pi. Le chrono du 0 à 100 km/h est de 4,3 secondes et l’autonomie est de 397 kilomètres puisque la capacité de la batterie est réduite à 78 kWh. Il est aussi possible pour l’acheteur d’une Polestar 2 Long Range Dual Motor de faire passer la puissance de sa voiture de 421 à 455 chevaux par l’achat d’une mise à jour logicielle via Internet. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'opter pour l’ensemble Performance comprenant les jantes de 21 pouces, les amortisseurs Öhlins, les freins Brembo et les ceintures de sécurité de couleur or.

Photo: Polestar

Un caractère joueur

Lors de l’ascension des montagnes Rocheuses, cette mouture à deux moteurs munie de l’ensemble Performance s’est avérée très agréable à conduire en facilitant grandement les manœuvres de dépassement. Comme le rouage intégral à commande électronique priorise la livrée du couple au train arrière, cette variante de la Polestar 2 fait preuve d’un caractère plus joueur et d’une dynamique plus affûtée en virage.

On note aussi que la fermeté de la direction est paramétrable sur trois modes et que le ressenti est très bon quand le mode Firm est sélectionné. Lorsque la pleine puissance n’est pas requise, le moteur avant n’est pas mis à contribution afin de favoriser l’efficience. Pour ce qui est des considérations pratiques, précisons que la capacité de remorquage est de 2 000 livres, peu importe la version, pourvu que la remorque soit freinée.

Les Polestar 2 2024 sont disponibles avec un prix de départ de 54 950 $ pour la déclinaison Long Range Single Motor. La Long Range Dual Motor coûte 62 950 $ et vient désormais de série avec l’ensemble Pilot - comprenant la suite d’aides électroniques à la conduite -, lequel est optionnel (2 900 $)sur la version Single Motor. Aussi, l’ensemble Plus est maintenant offert en option à un prix de 3 000 $, alors qu’il coûtait 5 700 $ auparavant. Il comprend une pompe à chaleur, une chaîne audio Harman/Kardon, un toit panoramique, et des éléments chauffants pour le volant, les sièges arrière et les gicleurs d’essuie-glace.

Photo: Polestar

Précisons d’ailleurs que le toit panoramique n’est pas équipé d’un store, et que le soleil plombant dans l’habitacle augmente l'utilisation de la climatisation. Quant à la Polestar 2 Long Range Dual Motor avec l’ensemble Performance, elle est vendue à 75 200 $. Les Polestar 2 Long Range Dual Motor sont équipées de série des ensembles Pilot et Plus. Toutes les versions de la Polestar 2 se qualifient pour le rabais fédéral de 5 000 $ et le rabais de 7 000 $ du gouvernement du Québec.

En conclusion, la Polestar 2 est plus performante et plus efficiente qu’avant, et sa dotation d’équipements plus complète donne une valeur ajoutée aux modèles 2024. Le style évolue timidement, mais les améliorations apportées sous la carrosserie sont notables.

