Polestar étend sa gamme avec un multisegment sans lunette arrière

Au Salon de l’auto de Shanghai, Polestar a saisi l’occasion pour dévoiler un nouveau modèle électrique qui se situe entre la berline Polestar 2 et le VUS Polestar 3, le Polestar 4.

Il s’agit d’un véhicule doté de nombreuses technologies, notamment grâce à un système d’infodivertissement qui incorpore Android Automotive. Le modèle 4 roues motrices promet des performances fort intéressantes avec un 0 à 100 km/h réalisé en 3,8 secondes grâce à une puissance maximale de 536 chevaux et à un couple de 506 lb-pi en . La version à propulsion offre une puissance de 268 chevaux et un couple de 253 lb-pi.

Photo: Polestar

Quant à l’autonomie, elle est estimée à 560 ou 600 km selon la norme WLTP. Il faudra s’attendre à des chiffres moindres pour l’Amérique du Nord.

Pas de lunette arrière

Ce multisegment de type coupé a bien fait réagir à cause de son absence de vitre arrière. « C’est un coup d’éclat, estime le chroniqueur Antoine Joubert. On a voulu intégrer une technologie qui rend, selon Polestar, inutile le fait de placer une lunette arrière sur la voiture. Est-ce pour réduire le poids? »

Photo: Polestar

Sur le plan technique, le rétroviseur numérique est relié à une caméra arrière montée sur le toit. Cette disposition permet de créer une nouvelle expérience immersive pour les occupants arrière, selon le constructeur. « Je suis convaincu que ça sera meilleur et plus sécuritaire, mais l’un n’empêche pas l’autre non plus », ajoute Mathieu.

Visionnez la capsule au haut de cet article pour plus de détails.