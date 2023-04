Polestar 4 2025 : quand 2 + 3 = 4

Dans un immense jardin de tulipes à l’intérieur du complexe où vient de s’ouvrir le Salon de l’auto de Shanghai, en Chine, Polestar a dévoilé un nouveau modèle d'utilitaire électrique et son véhicule de production le plus rapide à ce jour : le Polestar 4.

Prenant la forme d’un multisegment de type coupé, celui-ci se positionne entre la berline Polestar 2 et le VUS Polestar 3 en termes de gabarit et de prix. Lors du dévoilement, la compagnie avait d’ailleurs réuni le 3 et le 4 face à face pour bien montrer la différence entre les deux.

« Avec le Polestar 4, nous avons adopté une nouvelle approche fondamentale de la conception des VUS coupés, a déclaré le chef de la direction de Polestar, Thomas Ingenlath. Plutôt que de simplement modifier un VUS existant, de lui donner une ligne de toit plus rapide et, par conséquent, de compromettre des éléments tels que la hauteur et le confort à l'arrière, nous avons conçu le Polestar 4 dès le départ comme un tout nouveau genre de VUS coupé qui célèbre le confort et l'expérience des occupants même à l’arrière. »

Photo: Polestar

Inspiré du concept Precept

Le design du nouveau Polestar 4 reprend les éléments clés présentés pour la première fois dans le concept Precept de 2020. On reconnaît bien la signature des phares et les lignes sur le capot à l’avant, de même que le style des jantes (20 à 22 pouces), les poignées encastrées et le grand toit vitré à opacité réglable au centre.

Étonnamment, le Polestar 4 conserve l’aspect le plus controversé du concept, soit l'élimination de la vitre arrière. Des rétroviseurs latéraux conventionnels sont maintenant inclus, mais c’est un rétroviseur numérique relié à une caméra arrière (montée sur le toit) qui se trouve à bord. Polestar dit avoir voulu créer une nouvelle expérience immersive pour les occupants arrière, mais pour ce qui est de la visibilité en conduisant, disons que c’est un gros changement.

Photo: Polestar

En passant, le Polestar 4 affiche une longueur totale de 4 839 mm, une largeur de 2 139 mm et une hauteur de 1 544 mm, avec un empattement de 2 999 mm. Il est construit sur la plateforme SEA (Sustainable Experience Architecture) développée par le fabricant chinois Geely.

Environnement intime

Voilà comment Polestar décrit l’intérieur de son nouveau VUS coupé. Le toit panoramique s'étend au-delà de la tête des passagers arrière, qui prennent place dans des sièges inclinables et peuvent contrôler aussi bien les fonctions multimédia que la climatisation grâce à un écran secondaire monté entre les sièges avant.

L'éclairage d'ambiance s’inspire du système solaire et les différents matériaux, des industries de la mode et des vêtements de sport. Bien sûr, conformément à la philosophie de Polestar, l’empreinte environnementale est cruciale. Par exemple, toutes les couches de certains composants intérieurs sont produites à partir du même matériau de base, ce qui permet de les recycler plus efficacement. Il y a aussi un textile tricoté sur mesure composé à 100% de PET recyclé ainsi que des revêtements en vinyle MicroTech bio-attribué (le pétrole brut est remplacé par de l'huile de pin) et en cuir Nappa certifié pour le bien-être des animaux.

Photo: Polestar

À l’avant, un système d'infodivertissement alimenté par Android alimente l’écran central de 15,4 pouces. Naturellement, toutes les grandes fonctionnalités de Google sont intégrées. Apple CarPlay est également inclus. Puis, comme avec tous les autres modèles de Polestar, des mises à jour logicielles à distance sont possibles.

Ne manquons pas de souligner le tableau de bord numérique de 10,2 pouces et l’affichage tête haute de 14,7 pouces. Une astucieuse fonction de ce dernier fait passer la couleur du texte du blanc au jaune pour faciliter la lecture dans les environnements enneigés.

Performance électrisante

Tel que mentionné en introduction, le Polestar 4 est le véhicule de production le plus rapide jamais développé par la marque à ce jour. Le sprint de 0 à 100 km/h peut être réalisé en seulement 3,8 secondes grâce à une puissance maximale de 536 chevaux et à un couple de 506 lb-pi. On parle bien sûr ici de la variante équipée de deux moteurs et d’un rouage intégral. Dans le cas du Polestar 4 à propulsion, l’unique moteur développe 268 chevaux et 253 lb-pi de couple – exactement la moitié.

Quant à l’autonomie, dépendamment du nombre de roues motrices, elle est estimée à 560 ou 600 km d’après la méthode de calcul WLTP, donc assurément moins de 500 km selon les normes nord-américaines. Un système de débrayage permet au Polestar 4 à deux moteurs de désengager le moteur électrique avant lorsqu'il n'est pas nécessaire afin d'optimiser l'autonomie et l'efficacité.

Photo: Polestar

En outre, Polestar propose quatre options de recharge différentes, notamment jusqu'à 200 kW de courant continu et 22 kW de courant alternatif, ainsi que la recharge bidirectionnelle qui permet à des appareils externes de tirer de l'énergie de la batterie de 102 kWh. Au fait, une pompe à chaleur est incluse de série.

Quand et combien?

Le Polestar 4 sera d'abord lancé en Chine, la production devant commencer à Hangzhou en novembre 2023. Une commercialisation à grande échelle dans d'autres marchés, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, est prévue pour le début de 2024, sans doute comme modèle 2025. Tous les détails concernant ces marchés seront présentés l'an prochain.

Le prix indicatif de lancement est de 60 000 $ américains, soit l’équivalent de 80 000 $ canadiens environ. Le Polestar 4 ne sera éligible à aucune subvention gouvernementale pour l’achat d’un véhicule électrique.

