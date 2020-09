Le concept Polestar Precept deviendra réalité

Vous ne vous souvenez peut-être pas du concept dévoilé par la nouvelle marque Polestar plus tôt cette année, car le dévoilement devait se faire au Salon de l’auto de Genève, mais celui-ci a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19.

Quelques jours avant, nous avions publié une galerie de photos du Precept et partagé plusieurs détails à son sujet. Eh bien, à la demande des nombreux consommateurs qui se sont exprimés sur Internet, la compagnie confirme que ce véhicule deviendra un modèle de production aux côtés des Polestar 1 et Polestar 2.

La nouvelle a été annoncée samedi à l’ouverture du Salon de l’auto de Pékin. D’ailleurs, le Precept (ou Polestar 3?) sera fabriqué en Chine dans une nouvelle usine qui vise à être carboneutre et l’une des plus modernes de la planète.

Photo: Polestar

Fortement axé sur le développement durable ainsi que l’interaction entre le conducteur et la machine à l’ère du numérique, le concept de Polestar prend la forme d’une grande berline électrique aux lignes aérodynamiques. De nombreux capteurs et systèmes de sécurité sont regroupés derrière le panneau « intelligent » qui remplace la calandre.

Fait intéressant : il n’y a pas de vitre arrière. Le toit vitré se prolonge et le hayon monte plus haut pour offrir une plus grande ouverture. Une caméra est donc reliée au rétroviseur numérique de bord pour permettre de voir ce qui se trouve derrière le véhicule. Ça risque toutefois d’être différent sur le modèle de production.

Photo: Polestar

L’habitacle spacieux du Precept mise sur de nouveaux matériaux durables, tels que des composites à base de lin pour les panneaux et les dossiers. Ceux-ci sont deux fois plus légers et réduisent l’usage de plastique par 80%. Les surfaces des sièges sont un tissage de fibres provenant de bouteilles recyclées, les renforts latéraux et les appuie-têtes sont faits de liège recyclé et les tapis sont le résultat de la transformation de vieux filets de pêche. Encore une fois, combien de tout ça va rester dans le modèle de série?

La planche de bord intègre un écran tactile vertical de 15 pouces avec un système d’infodivertissement de nouvelle génération propulsé par Android. Lui et l’affichage numérique de 12,5 pouces derrière le volant sont liés par une bande illuminée qui fait le contour de l’habitacle. Des capteurs surveillent les yeux du conducteur et ajustent le contenu des divers écrans en conséquence, tandis que des capteurs de proximité facilitent l’utilisation de l’écran principal.

Photo: Polestar

Polestar n’a cependant donné aucune information sur le groupe motopropulseur qui alimentera le véhicule. À suivre…

