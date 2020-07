En studio : Polestar, une marque à surveiller

Polestar 2 2021 : cinq choses à savoir

Alors que de plus en plus de modèles électriques sont offerts sur le marché, une nouvelle marque arrive chez nous et compte bien aller chercher sa part du gâteau. Après avoir proposé l’excentrique Polestar 1 à une poignée de chanceux, le constructeur suédois Polestar s’apprête à conquérir un marché plus …