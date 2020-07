En vidéo : Antoine Joubert présente la sublime Polestar 1

Une nouvelle marque orchestre actuellement son arrivée sur le marché nord-américain. Et elle a le constructeur Tesla dans sa ligne de mire!

Polestar, qui est apparentée au constructeur Volvo, arrive chez nous avec deux modèles électriques qui ne laissent assurément personne indifférent : les Polestar 1 et Polestar 2.

Alors que la Polestar 2 aura le lourd mandat de rivaliser avec la populaire Tesla Model 3, la Polestar 1 a plutôt la tâche de faire rayonner la nouvelle marque Polestar. On a ainsi affaire à un modèle hybride rechargeable qui ne sera produit qu’en très faible quantité et dont le prix avoisinera les 200 000 $.

Le modèle est si rare qu’il n’y en a qu’un exemplaire au Canada pour le moment, et le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert a pu le mettre à l’essai au cours des derniers jours! Il en a profité pour amener le véhicule à l’émission Salut Bonjour pour le présenter.

Et les performances dans tout ça? On parle d’une puissance de 619 chevaux et d’un couple de 738 livres-pied. La Polestar 1 peut ainsi accélérer de 0 à 100 km/h en 4,2 secondes et atteindre une vitesse maximale d’environ 250 km/h.

La Polestar 1 est équipée d’un moteur à quatre cylindres de 2,0 litres à la fois turbocompressé et surcompressé qui anime les roues avant. Deux moteurs électriques de 85 kW chacun sont liés au train arrière, ce qui confère à la Polestar 1 un rouage intégral. Un troisième moteur électrique s’ajoute à tout ça et agit à titre de générateur pour le moteur à essence.

Envie d’en savoir plus à propos de cette fusée hybride rechargeable? Consultez l’essai routier complet de notre journaliste Marc Lachapelle juste ici!