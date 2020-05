Polestar 2 2021 : cinq choses à savoir

Alors que de plus en plus de modèles électriques sont offerts sur le marché, une nouvelle marque arrive chez nous et compte bien aller chercher sa part du gâteau.

Après avoir proposé l’excentrique Polestar 1 à une poignée de chanceux, le constructeur suédois Polestar s’apprête à conquérir un marché plus généraliste avec sa nouvelle Polestar 2, qui deviendra une concurrente directe à la Tesla Model 3. Voici cinq choses à savoir à son sujet.

100% électrique

Contrairement à la Polestar 1 qui était un véhicule hybride rechargeable, la Polestar 2 est animée par une motorisation entièrement électrique. Deux moteurs électriques sont au menu, l’un pour les roues avant et l’autre pour celles d’en arrière. Cela permet à la Polestar 2 d’offrir un rouage à quatre roues motrices de série.

Équipée d’une batterie de 78 kWh, la Polestar 2 proposera une autonomie de 470 kilomètres selon les normes européennes (WLTP), réputées pour être très généreuses. Son autonomie officielle au Canada n’a pas encore été annoncée.

De la puissance à revendre

La Polestar 2 promet des performances hallucinantes, avec une puissance de 408 chevaux et un couple de 487 livres-pied. Et comme le couple des véhicules électriques est disponible instantanément, il y a fort à parier que les accélérations de ce bolide auront de quoi surprendre!

Fabriquée en Chine

Même si les quartiers généraux de Polestar sont situés en Suède, l’entreprise sœur de Volvo appartient au conglomérat chinois Geely. Cela explique partiellement pourquoi la Polestar 2 est fabriquée à Luqiao, en Chine.

La production du véhicule a d’ailleurs été entamée en mars dernier et il est possible de commander son exemplaire dès aujourd’hui.

Photo: Polestar

Un prix déjà connu

Au Canada, le prix de vente de la Polestar 2 2021 a été établi à 69 900 $. Cela permet aux acheteurs québécois de bénéficier de la subvention provinciale de 8000 $, mais pas de l’aide fédérale puisque celle-ci est réservée aux véhicules dont la variante de base est vendue sous la barre des 45 000 $.

Quatre groupe d’options peuvent être sélectionnés :

Ensemble Performance – 6000 $

Intérieur en cuir Nappa – 5000 $

Roues en alliage de 20 pouces – 1200 $

Couleurs de peinture métallique – 1200 $

Polestar vise un prix de location de 899 $ par mois ainsi qu’un taux de financement compétitif de 0,9%.

Achat en ligne

Partant d’une carte blanche pour établir sa stratégie de vente, Polestar a décidé de bouder le modèle traditionnel des concessionnaires et de concentrer ses efforts sur la vente en ligne.

On s’assure toutefois de garder pignon sur rue en installant des magasins où les consommateurs pourront aller examiner les véhicules de plus près et poser leurs questions à des spécialistes du produit. L’achat du véhicule se fera pour sa part en ligne via le site de Polestar.

L’automne dernier, Polestar a confirmé que son premier magasin à voir le jour au Canada allait être à Montréal, grâce à un partenariat avec le Groupe Park Avenue.

En vidéo: Le Guide de l'auto conduit la Volvo S60 Polestar Enginieered 2020