On connaît enfin le prix officiel de la Polestar 2

La production de la Polestar 2 débute en Chine

Alors que l’ensemble des usines de voitures en Amérique du Nord ont suspendu leurs activités et que certaines se tournent vers la fabrication de masques et de respirateurs pour aider à traverser la crise du coronavirus, on apprend ce matin que la Polestar 2 , première voiture 100% électrique de …