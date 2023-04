Le Guide de l’auto met à l’essai la Polestar 2 sur circuit

Cette semaine à l’émission du Guide de l’auto, nos animateurs Antoine Joubert et Gabriel Gélinas mettent à l’essai la Polestar 2 sur la piste de Mécaglisse à Notre-Dame-de-la-Merci.

Initialement une division de performance de Volvo, Polestar est devenue une marque à part entière dédiée à la mobilité électrique. Si la 2 est le premier modèle de production à grande échelle, le VUS 3 et d’autres modèles seront commercialisés au courant des prochaines années.

La traction à l’essai

La Polestar 2 d’entrée de gamme arrive avec un moteur qui ne transmet sa puissance qu'aux roues avant. « C’est intéressant comme formule par rapport à une Tesla Model 3, qui est sa plus grande rivale. […] Il y a un certain avantage pour nous au Québec », explique Antoine.

Photo: Julien Amado

Sur le plan technique, la puissance s’élève à 231 chevaux et le couple à 243 lb-pi. L’autonomie se chiffre à 434 km, ce qui équivaut à une consommation énergétique de 19,6 kWh/100 km.

Pour plus de performances, le consommateur peut opter pour la version à rouage intégral de 408 chevaux et 418 km d’autonomie. En 2024, la mouture à traction sera remplacée par une variante à propulsion.

Agile et confortable

Sur circuit, Gabriel note l’agilité de la Polestar 2, mais également la rigidité du châssis et la précision de la direction. « C’est une voiture qui pèse un peu plus de 2 000 kg, mais on la sent plus légère que ça. C’est bizarre à dire, mais elle ne fait pas vraiment son poids », s’étonne le journaliste.

Photo: Dominic Boucher

De son côté, Antoine souligne la maniabilité et le confort. « On a des sièges qui sont remarquables. On a toujours vanté les produits Volvo, et donc Polestar, pour la qualité de l’assise. Franchement, c’est une voiture qui se conduit merveilleusement bien », poursuit-il.

Puisqu’il s’agit d’un véhicule électrique, les délais d’attente tournent autour de quatre à six mois — au moment du tournage. Sinon, la Polestar 2 est admissible au rabais provincial (7 000 $) et fédéral (5 000 $), pour un total de 12 000 $.

Photo: Dominic Boucher

Pour connaître toutes les impressions de nos experts, voyez la capsule vidéo au haut de cet article. Ne manquez pas l’émission du Guide de l’auto qui est diffusée tous les samedis à 11 h 30 sur les ondes de TVA!