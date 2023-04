Combien coûte… la Polestar 2 2023?

La Polestar 2 gagne en popularité auprès des Québécois. Cette voiture 100 % électrique concurrence la Tesla Model 3, la BMW i4 et la Hyundai IONIQ 6.

À titre indicatif, le véhicule recevra quelques changements en 2024. « Le modèle à traction sera remplacé en 2024 par un modèle propulsé. C’est une stratégie assez intéressante de la part de Polestar », mentionne le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert.

Photo: Dominic Boucher

Plus de 400 km d’autonomie

La Polestar 2 reprend les mêmes technologies que le Volvo C40 Recharge et le XC40 Recharge. En effet, elle partage la plateforme, les moteurs et la batterie.

La version à traction propose une autonomie de 434 km grâce à sa batterie de 78 kWh. Dotée du rouage intégral, cette valeur diminue à 418 km, ce qui équivaut à une consommation énergétique de 18,6 kWh/100 km.

Photo: Dominic Boucher

Sur la route, la Polestar surprend par son comportement routier. « On a une voiture très équilibrée au niveau de la conduite. On a l’impression qu’il y a une répartition des masses optimales », remarque Antoine.

Solide, mais pas spacieuse

« C’est une voiture qui impressionne par sa grande solidité. On a carrément l’impression que cette voiture est construite en un seul bloc », souligne Antoine. Il note l’ambiance typiquement suédoise et les sièges très confortables également.

Photo: Dominic Boucher

Malheureusement, la visibilité de la Polestar 2 est réduite en raison de la petite lunette arrière et des piliers massifs. « Ce n’est pas la voiture la plus spacieuse que vous allez retrouver sur le marché. Il y a beaucoup plus de place à bord d'une Tesla Model 3 », se désole le chroniqueur.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet de la Polestar 2 2023… et dévoile sa gamme de prix!