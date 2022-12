Polestar 2 : un gros gain de puissance pour pas cher

Tel que promis au printemps dernier, Polestar rend aujourd’hui disponible une option de mise à jour logicielle qui augmente substantiellement la puissance de sa berline électrique Polestar 2 2023, plus précisément la version à deux moteurs.

Sans aucune visite dans un point de service, les clients peuvent ainsi obtenir par téléchargement de nouveaux réglages qui procurent un gain de 67 chevaux pour un total de 469. Le couple atteint quant à lui 502 livres-pied, un bond de 15.

Ladite mise à jour faisait déjà partie de l’ensemble Performance, qui comprend aussi des amortisseurs adaptatifs Öhlins avec valve à double débit, de nouvelles roues en alliage forgé de 20 pouces, des freins Brembo avec étriers peints en jaune doré et des ceintures de la même couleur. Toutefois, les clients doivent débourser près de 7 000 $ en tout. Maintenant, elle peut être achetée individuellement au prix de 1 595 $.

Polestar note qu’il s’agit d’un coût unique et non d’un abonnement, sans doute en référence à Mercedes-Benz qui propose le même genre de mise à jour de puissance avec ses voitures électriques sur la base d’un abonnement de 12 mois à 900 $. L’échéance arrivée, le client peut choisir de renouveler ou pas.

Photo: Polestar

Performances améliorées

À quel point ça en vaut la peine dans le cas de la Polestar 2? La compagnie parle d’un sprint 0-100 km/h réduit de 4,8 à 4,4 secondes environ ainsi que de reprises de 80 à 120 km/h passant de 2,9 à 2,2 secondes. L’effet est surtout ressenti entre 70 et 130 km/h, selon Polestar, qui évoque en même temps une conduite plus dynamique. Comme on peut le voir sur l’image ci-dessus, le conducteur peut suivre ses données de performance via l’écran central.

Rappelons que la Polestar 2 2023 se vend à partir de 53 950 $ en version à un seul moteur et de 58 950 $ avec deux moteurs. Dans chaque cas, elle se qualifie pour les subventions fédérale et provinciale allouées aux véhicules électriques, soit 12 000 $ en tout. L’autonomie maximale s’élève désormais à 435 et 418 km, respectivement.

De plus, une thermopompe mécanique reprogrammée, disponible avec l’ensemble Plus à 5 700 $, améliore le rendement d’environ 10% sur une plus grande plage de températures, allant de -7 à 25 degrés Celsius.

En vidéo : Antoine Joubert présente la Polestar 2