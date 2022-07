En studio : Polestar 2 ou Tesla Model 3 d'occasion?

Daniel, un lecteur du Guide de l’auto, hésite à se procurer une Tesla Model 3 ou une Polestar 2 d’occasion pour faire du taxi. Lequel choisir?

Nos animateurs Antoine Joubert et Mathieu Roy se penchent sur la question.

« Polestar est une voiture dont la qualité de fabrication est immensément meilleure que celle d’une Tesla », estime Antoine. Il poursuit en disant que la Polestar endurera les rudes hivers du Québec sans pépin.

« Par contre, je donne avantage à la Tesla puisqu’elle a une autonomie plus grande », mentionne-t-il. La Polestar parcourra entre 250 et 275 kilomètres l’hiver et environ 375 kilomètres en saison estivale. Ajoutez 100 à 150 kilomètres de plus pour la Tesla.

Photo: Tesla

Et la fiabilité?

En revanche, les Tesla possèdent malheureusement une mauvaise réputation concernant la peinture. « Vous allez avoir plus de problèmes de fiabilité. Vous n’aurez pas nécessairement un service après-vente avec la Tesla », explique le chroniqueur.

Il conseille au lecteur de se procurer une pellicule protectrice pour la carrosserie et d’effectuer un traitement antirouille par des professionnels. « Mais ça demeure une voiture dont la technologie est impressionnante. La conduite est plaisante aussi », se réjouit Antoine. Il termine en soulignant le confort supérieur de la Polestar grâce à une meilleure calibration de la suspension et aux sièges plus élevés.

Pour connaitre la recommandation de nos experts, visionnez la capsule En studio au haut de cet article.

