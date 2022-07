Tesla : Elon Musk parle de prix « embarrassants » et de possibles baisses

Les nombreuses hausses de prix des modèles Tesla depuis deux ans engendrent beaucoup de frustration pour les clients. En discutant des résultats financiers de la compagnie cette semaine, le chef de la direction Elon Musk a admis que les prix étaient rendus « à des niveaux embarrassants ».

Sans surprise, il s’est défendu en évoquant les perturbations majeures dans la chaîne d’approvisionnement et la production, de même que « l’inflation folle ».

Par contre, Musk dit s’attendre à ce que les choses se calment et qu’il est possible même que la tendance se renverse. « Je crois que l’inflation va baisser d’ici la fin de l’année, a-t-il déclaré dans des propos cités par Automotive News. J’ai espoir, mais ce n’est pas une promesse, que nous pourrons réduire un peu nos prix à un moment donné. »

Photo: AFP

La moins chère et la plus populaire des Tesla, la Model 3, coûte actuellement 48 190 $ aux États-Unis – une augmentation de 38% en trois ans – et 61 980 $ au Canada, transport et préparation inclus (encore éligible à une subvention de 7 000 $ au Québec). À l’autre bout de l’échelle, le Model X Plaid s’affiche à partir de 140 190 $ au sud de la frontière et de 185 590 $ de ce côté-ci.

Malgré tout, et comme le souligne Musk, la demande pour les véhicules de Tesla reste très forte. Il est prévu que la production à l’échelle mondiale s’accroisse « le plus rapidement possible » afin d’éviter que les retards s’accumulent.

Photo: AFP

Les nouvelles usines d’Austin, au Texas, et de Berlin, en Allemagne, ont connu de lents débuts d’opération, tandis que celle en Chine a dû être fermée pendant plusieurs semaines ce printemps. Par contre, du côté de Fremont, en Californie, les chaînes de montage fonctionnent présentement à une capacité record. Au final, le mois de juin a été le meilleur mois de Tesla à vie en termes de production.

Musk s’attend à une augmentation de 50% pour l’année complète par rapport à 2021, où 930 422 unités avaient été assemblées. Il a par ailleurs affirmé que les premières livraisons du très attendu et controversé Cybertruck devraient débuter vers le milieu de 2023.

