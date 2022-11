Dois-je être inquiet de l'adhérence d'une Tesla Model 3 propulsée en hiver?

Le Kia EV6 GT arrive avec ses 576 chevaux et un prix conséquent

Annoncée lors de la première mondiale du multisegment électrique Kia EV6 il y a quelque 18 mois et présentée cet été lors du prestigieux Concours d’Élégance de Pebble Beach en Californie, la version haute performance GT arrive enfin au Canada. La mise en vente débutera sous peu et on connaît …