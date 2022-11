Combien coûte... la Tesla Model 3 2022?

Très populaire, la Tesla Model 3 séduit les électromobilistes québécois, puisque le véhicule figure parmi les voitures électriques les plus vendus dans la Belle Province.

Le chroniqueur du Guide de l'auto Antoine Joubert en a récemment fait l'essai et vous livre son compte-rendu dans la capsule vidéo au haut de cet article.

« Esthétiquement, la voiture ne change que peu. Le consommateur peut choisir entre cinq couleurs de disponible : gris, noir, blanc, rouge et bleu. De plus, il y a des options au niveau des teintes », explique Antoine.

Photo: Tesla

« J’aime beaucoup le fait que Tesla a amélioré l’habitacle de la Model 3 au fil des années. De façon timide, c’est certain, mais la console centrale montre une nette amélioration par rapport à ce qu’on avait au lancement du véhicule sur le marché en 2018 », poursuit-il.

Le chroniqueur apprécie particulièrement l’écran qui regroupe l’ensemble des fonctions de l’auto. Côté pratique, la voiture possède un coffre à l’avant d’un volume de 88 litres.

Photo: Tesla

Autonomie intéressante

La berline se commercialise sous trois versions. Munie d’une batterie de 50 kWh, la variante Standard peut parcourir entre 430 et 438 kilomètres. Les modèles Performance et Longue autonomie montent l’autonomie à 507 et jusqu’à 576 kilomètres respectivement grâce à leur batterie de 75 kWh.

Par ailleurs, il faut attendre 8,5 à 10 heures pour faire le plein d’électrons à l’aide d’une borne de type 2. Fait intéressant, les délais de livraison durent entre huit et douze semaines.

Plaisir au rendez-vous

Antoine note la bonne position de conduite et mentionne au passage l’amélioration du confort au fil du temps. La visibilité et l’espace intérieur figurent parmi les éléments à souligner. En revanche, le chroniqueur entend toujours des craquements et bruits de caisse, même si c’est mieux que par le passé.

Photo: William Clavey

« J’ai beaucoup de plaisir à conduire cette voiture et la puissance est intéressante. On parle d’un 0 à 100 km/h en 6,1 secondes pour le modèle de base qui fait 214 chevaux, alors c’est amplement suffisant », se réjouit-il.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet de la Tesla Model 3 2022… et dévoile sa gamme de prix!