Porsche nous a montré le prototype du futur Macan électrique

Le Guide de l’auto a fait partie d’un petit groupe de journalistes (dont un seul média québécois), à se rendre dans la région de Milan pour s'approcher du prototype du futur Porsche Macan électrique.

Comme vous pouvez le voir sur les images, il n’est pas encore possible de distinguer les lignes finales du nouveau VUS allemand. Pour mener les tests dynamiques à bien sans dévoiler le design final de son VUS, Porsche a ajouté des morceaux de plastique sur la carrosserie à l’aide d’adhésif (voir galerie photo) pour tromper nos yeux.

Photo: Julien Amado

C’est aussi le cas des phares, où des autocollants imposants ont été ajoutés, du pare-chocs avant avec une fausse grille de calandre, du pare-chocs arrière avec des sorties d’échappement factices et des feux arrière, inspirés de ceux d’un Cayenne coupé. Affectueusement baptisé Ludmilla par l’équipe de développement, ce prototype fait partie des nombreux modèles qui ont parcouru le monde pour des tests dynamiques en conditions réelles.

Nous ignorons d’où il revenait, mais la terre rougeâtre encore présente dans les jantes nous laisse penser que le véhicule a été utilisé pour de la conduire hors route. Le Macan était également chaussé de pneus Michelin de développement, le mot « test » étant moulé sur les flancs du pneu. Nous avons également constaté que le logo Michelin habituel était remplacé par une écriture simpliste.

Photo: Julien Amado

PPE : la nouvelle architecture électrique de Porsche

En plus du prototype, l’endroit où nous avons vu le véhicule était équipé d’un système de réalité augmentée. Cela nous a permis de voir la nouvelle architecture (châssis, moteur et trains roulants) à l’aide d’une tablette tactile. Destinée au Macan électrique dans un premier temps, la plateforme PPE (Premium Platform Electric) va ensuite servir à d’autres modèles chez Porsche, mais aussi chez Audi qui a participé au développement.

Ce nouveau châssis a été spécifiquement conçu pour des modèles 100% électriques. L’autonomie n’a pas été annoncée puisqu’elle devrait varier selon l’aérodynamisme et le poids de chaque véhicule qui utilisera cette nouvelle plateforme. Mais nous savons déjà que le futur Macan électrique recevra une batterie lithium-ion de 100 kWh, répartie en 12 modules. Le véhicule pourra utiliser une puissance de recharge maximale de 270 kW, ce qui lui permettra de passer de 5 à 80% d’autonomie en 25 minutes.

Photo: Porsche

Utilisant un système de 800 volts, la batterie du Macan électrique sera capable de s’adapter au chargeur rapide utilisé. Si ce dernier utilise 400 volts seulement, la batterie peut se séparer en deux unités de 400V au lieu d’une seule de 800V. Selon Porsche, cela permet de mieux recharger la batterie et d’optimiser l’utilisation d’un plus faible voltage.

Autre innovation importante, le constructeur a décidé de fabriquer une seule pièce qui regroupe le chargeur recevant du courant alternatif (pour la recharge de niveau 1 et 2), le système DC/DC (qui maintien la charge de la batterie 12V et alimente les équipements qui utilisent du 12V) et le chauffage à haute tension. Ce choix technique a été fait validé pour gagner du poids et de l’encombrement.

Plus de 600 chevaux!

Deux moteurs vont mouvoir ce futur Macan électrifié, un à l'avant et un à l'arrière, développant une puissance combinée de 603 chevaux (450 kW) et 738 lb-pi. Le véhicule aura évidemment un rouage intégral, et il sera possible de répartir la totalité du couple sur l’avant ou l’arrière en fonction des besoins. La répartition vectorielle du couple ainsi qu’un différentiel à blocage électronique seront également intégrés à l’architecture PPE.

Photo: Julien Amado

Du côté des trains roulants, Porsche affirme avoir beaucoup travaillé sur l’efficacité et le plaisir de conduite, en particulier du côté de la direction. Les roues arrière directrices, déjà utilisées sur plusieurs modèles actuels, devraient également aider à la maniabilité, même s’il n’a pas été précisé si ce système sera livré de série ou en option.

Nous n’avons pas pu savoir la date d’arrivée du Macan électrique sur notre marché, mais nous prenons peu de risques en affirmant que ce modèle devrait être très populaire auprès des acheteurs québécois. Plus d’informations devraient être dévoilées en cours d’année 2023…pour une commercialisation en 2024? Il est encore trop tôt pour pouvoir l'affirmer...

À voir aussi : les premières images du Macan électrique en action