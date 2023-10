Kia EV5 : détails techniques annoncés, venue au Canada quasi confirmée

Kia a profité son premier « EV Day » en Corée du Sud pour en dire beaucoup plus long sur le troisième membre de sa gamme de véhicules électriques de nouvelle génération, le EV5. Cet utilitaire compact à la silhouette carrée avait d’abord fait ses débuts en Chine au mois d’août.

Le véhicule repose bien entendu sur la plateforme modulaire E-GMP de Kia, la même qui sert aux EV6 et EV9, sans parler des concepts EV3 et EV4 aussi dévoilés jeudi. S’inspirant du design du EV9, il se veut grosso modo de la taille d’un Sportage. Notez bien qu’on parle toujours d’un concept à ce stade-ci, quoique le futur modèle de série devrait s’en rapprocher drôlement.

L’intérieur deux tons du Kia EV5, qu’il est possible d’agrémenter avec un éclairage ambiant personnalisable à 64 couleurs, imite encore là son grand frère à trois rangées de sièges, la planche de bord étant dominée par deux écrans adjacents de 12,3 pouces.

L’assise du siège du passager avant a la particularité de se prolonger au-dessus de la console centrale, mais cela n’en fait pas une banquette pour autant car il n’y a ni dossier ni ceinture de sécurité. C’est simplement pour faire paraître l’habitacle plus convivial. De toute façon, seuls les exemplaires pour le marché chinois en seront dotés.

Pas les mêmes capacités

Contrairement aux EV6 et EV9, le Kia EV5 compte sur un système électrique de 400 V et non 800 V, ce qui limitera grandement sa capacité de recharge rapide. Le chiffre exact reste à préciser, mais un représentant de Kia a laissé entendre qu’il pourrait tirer un peu plus de 150 kW d’une borne à courant continu – bien en-deçà des quelque 230 kW du EV6. Passer de 30 à 80% prendrait 27 minutes. L’avantage est que ce système coûte moins cher et abaissera le prix du véhicule.

Deux batteries figurent au menu, 64 kWh et 88 kWh en Chine mais 58 kWh et 81 kWh en Corée du Sud, de même que deux configurations d’entraînement : un seul moteur et traction (215 chevaux) ou deux moteurs et rouage intégral (jusqu’à 308 chevaux). Les données d’autonomie annoncées sont celles pour le marché chinois seulement et varient de 530 à 720 km. Pour vous donner une idée plus réaliste, ça représenterait environ de 350 à 470 km chez nous. Et tenez-vous bien : une version de performance GT est également prévue.

Le Kia EV5 offrira par ailleurs la conduite à une pédale ainsi qu'une fonction de recharge bidirectionnelle lui permettant d’alimenter des appareils électriques ou même de recharger un autre véhicule. L’équipement de sécurité et d’aide à la conduite sera on ne peut plus complet, incluant l’assistant de conduite sur l’autoroute et le stationnement assisté à distance.

Au Canada?

Le président et chef de la direction de Kia, Ho Sung Song, a mentionné durant la présentation que le EV5 viendra en Amérique du Nord. Les consommateurs aux États-Unis peuvent toutefois l’oublier puisqu’il ne sera pas fabriqué localement (juste en Chine et en Corée) et donc pas admissible au crédit fédéral, rendant sa facture intéressante.

Ça laisse le Canada et le Mexique. Le Guide de l’auto attend toujours une réponse à ce sujet de la part de Kia Canada. Vous serez parmi les premiers informés le cas échéant.

