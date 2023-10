Kia dévoile les concepts EV3 et EV4 en première mondiale

Le gouvernement pourrait décourager les Québécois d’acheter de gros véhicules

Par Olivier Faucher Nouvelles taxes, immatriculation plus chère, contrôle des publicités : le gouvernement pourrait décourager les Québécois d’acheter de gros véhicules. Nos leviers sont toutefois limités et certaines solutions devront venir d’ailleurs, croient des experts. Les rendre plus chers Des experts et membres de la société civile estiment qu’il …