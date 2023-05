Une autre petite voiture électrique s’apprête à quitter le marché. Une semaine après que General Motors ait annoncé la fin des Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV, nous apprenons que Kia abandonnera la Soul EV au terme de l’année-modèle 2023.

La nouvelle a été confirmée au Guide de l’auto par un représentant de Kia Canada. Rappelons que ce modèle n’était pas offert aux États-Unis depuis l’arrivée de la deuxième génération en 2020.

La Soul à essence, qui a profité de retouches esthétiques et de nouvelles caractéristiques de sécurité de série pour cette année, restera cependant commercialisée. Cinq versions sont disponibles : LX, EX, EX+, EX Premium et GT-Line Limited.

De son côté, la Soul EV se déclinait en versions Premium et Limited, au prix respectif de 43 095 $ et 52 095 $. La première n’a impressionné personne avec ses 134 chevaux (malgré un couple de 291 lb-pi) et sa batterie de 39,2 kWh qui ne procure qu’une autonomie de 248 km. Plus puissante et plus endurante, la seconde revendique 201 chevaux et peut parcourir 383 km avec sa batterie de 64 kWh.

Photo: Kia

Ces derniers chiffres sont satisfaisants pour de nombreux conducteurs, mais pas autant que ceux du Kia EV6, un multisegment beaucoup plus moderne, sophistiqué, spacieux et performant, bâti sur la nouvelle plateforme e-GMP du groupe Hyundai. La puissance de ses différentes versions varie de 168 à 577 chevaux et l’autonomie, de 332 à 499 km. Il a aussi l’avantage d’offrir le choix de deux ou quatre roues motrices.

Évidemment, ce n’est pas tout le monde qui a besoin d’un tel véhicule, mais n’oublions pas que Kia propose également le Niro EV, entièrement redessiné et amélioré pour 2023. Cet utilitaire sous-compact à traction seulement possède un moteur de 201 chevaux et une batterie de 64,8 kWh dont l’autonomie s’élève à 407 km. Un système de thermorégulation de la batterie optionnel aide à maximiser son efficacité par temps froid. De plus, à l’instar de l’EV6, la batterie peut servir de génératrice pour recharger ou alimenter divers appareils qu’on branche au véhicule.

Photo: Kia

Le Niro EV se présente en trois versions (Premium, Premium+ et Limited) avec des prix variant de 44 995 $ à 52 995 $, donc très comparables à ceux de la Soul EV. Tout comme cette dernière, il est admissible aux subventions gouvernementales pour véhicules électriques totalisant 12 000 $.

À notre avis, Kia prend une sage décision en ne conservant que le plus attrayant de ses deux plus petits modèles électriques. Puis, comme nous en avons parlé dans les derniers mois, l’EV6 sera suivi de l’EV9 à trois rangées pour 2024. Par la suite, un modèle EV5 devrait faire également le saut chez nous.

En vidéo : Combien coûte... le Kia Niro EV 2023?