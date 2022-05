La Kia Soul 2023 rafraîchit son look

Alors que les Nissan Kicks et Hyundai Venue dominent largement les ventes dans le créneau des multisegments urbains, la Kia Soul doit regagner du terrain et c’est l’objectif qui est fixé pour l’année-modèle 2023 avec un rafraîchissement, notamment à l'extérieur.

D’abord, la partie avant adopte des phares redessinés et concentrés en un seul endroit, avec en prime une nouvelle signature pour les feux de jour à DEL. La bande qui les unit accueille désormais le logo de Kia. Plus bas, l’imposante grille de calandre revêt un style différent et le pare-chocs est épuré, créant un look plus moderne et techno dans l’ensemble.

Sur les côtés, on note bien sûr de nouvelles jantes de 17 et 18 pouces, tandis qu’à l’arrière, c’est encore là un pare-chocs retravaillé qui nous apparaît, accompagné de nouvelles sorties d’échappement. Kia parle aussi de nouvelles combinaisons deux tons pour l’extérieur – Blanc clair avec toit noir et Bleu surf avec toit noir – mais leur disponibilité au Canada reste à confirmer.

Photo: Kia

L’habitacle de la Soul n’évolue à peu près pas et l’écran central tactile fait 8 ou 10,25 pouces dépendamment de la version.

Par contre, Kia améliore la sécurité en rendant plus accessibles des caractéristiques autrefois optionnelles. Mentionnons l’alerte de perte d’attention du conducteur, l’assistance d’évitement de collision frontale avec détection de piétons et l’assistance au maintien dans la voie. Une alerte d’occupant arrière, qui permet d’éviter que le conducteur oublie un enfant ou un animal dans la voiture, est également ajoutée.

Photo: Kia

Sans surprise, rien ne change du côté du moteur à quatre cylindres de 2,0 litres. Il développe toujours 147 chevaux et 132 livres-pied de couple via une boîte de vitesses à variation continue. Aux États-Unis, le moteur turbocompressé a été abandonné. Quant à la Soul EV commercialisée au Canada mais pas chez nos voisins, elle conservera elle aussi les mêmes spécifications, dont une autonomie de 248 ou 383 kilomètres selon la batterie choisie.

La Kia Soul 2023 arrivera chez les concessionnaires cet été et ses prix seront annoncés peu de temps avant, en même temps que les détails complets sur l’équipement. On sait qu’elle continuera d'offrir cinq versions : LX, EX, EX+, EX Premium et GT-Line.

En vidéo : Meilleurs achats du Guide de l'auto 2022 - catégorie des multisegments urbains