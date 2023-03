Kia EV5 : un VUS électrique compact et moins cher bientôt au Canada?

Si vous aimez l’allure carrée et robuste du tout nouveau Kia EV9 2024 mais n’avez pas besoin de trois rangées de sièges, vous risquez d’aimer le futur EV5, que le constructeur coréen a dévoilé lundi sous forme de concept.

La silhouette de celui-ci avait été entrevue lors de l’annonce en janvier 2021 de la nouvelle stratégie électrique de Kia, qui prévoit de lancer sept modèles reposant sur l’architecture e-GMP partagée avec Hyundai d’ici 2026.

Plus court mais plus haut que l’EV6 déjà en vente chez nous, le Kia EV5 entrera en production et fera ses débuts en Chine plus tard cette année. On n’a pas encore la confirmation qu’il sera offert en Amérique du Nord, le communiqué de presse se contentant de dire que des informations pour les autres marchés de la planète seront fournies en temps et lieu, mais il est clair qu’un tel véhicule serait bien reçu ici.

Photo: Kia

Esthétiquement, l’EV5 ressemble beaucoup à l’EV9. Les principales différences se situent au niveau des phares à l’avant et des feux à l’arrière, ces derniers adoptant une signature rectangulaire qui n’est pas sans rappeler le nouveau Polestar 3 2024.

Tout comme sur le concept de l’EV9, des portières antagonistes créent une vaste ouverture pour accéder à l’habitacle, mais n’y comptez pas sur le modèle de série. Idem pour le poste de pilotage ultra minimaliste ainsi que la banquette et la table repliables dans le coffre. Par contre, il est possible que des sièges pivotants soient conservés à la deuxième rangée.

Photo: Kia

Kia n’a donné aucun détail technique pour l’instant. À l’instar de l’EV6, le futur EV5 devrait offrir un choix de deux batteries et de deux rouages d’entraînement (intégral ou propulsion). Étant donné son chiffre inférieur, on suppose par ailleurs que le prix de base sera légèrement plus abordable.

Au plus tôt, le Kia EV5 pourrait arriver sur notre marché l’an prochain en tant que modèle 2025. À suivre.

