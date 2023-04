Kia EV9 : première nord-américaine à New York pour le VUS électrique à trois rangées

C’est au Salon de l’Auto de New York que Kia présente son EV9 à motorisation électrique pour la première fois en Amérique du Nord, la première mondiale ayant eu lieu à Séoul en Corée du Sud au mois de février.

Deuxième modèle Kia élaboré sur la plateforme E-GMP (Electric – Global Modular Platform), et premier véhicule de la marque à être doté d’une batterie de quatrième génération avec densité d’énergie améliorée, le EV9 à trois rangées de sièges sera commercialisé au Canada à l’automne 2023 en configuration à six ou sept places.

Batterie de 99,8 kWh

La batterie du EV9 qui sera vendu au Canada possède une capacité de 99,8 kWh. Le EV9 à un seul moteur électrique de 201 chevaux et 250 livres-pied de couple vise une autonomie de 480 kilomètres, alors que la version à deux moteurs développe une puissance totale de 379 chevaux et 516 livres-pied. Dans ce cas, l'autonomie estimée est réduite à 400 kilomètres.

Photo: Gabriel Gélinas

Toutes les versions sont dotées de trois modes de conduite, soit Eco, Confort et Sport. Le EV9 est doté d’un système électrique de 800 volts permettant la recharge rapide de la batterie 10 à 80% en moins de 25 minutes avec une puissance maximale de 230 kW. La capacité de remorquage du EV9 à deux moteurs est chiffrée à 5000 livres.

Dimensions comparables au Kia Telluride

Les dimensions du EV9 à motorisation électrique sont comparables à celles du Telluride à motorisation thermique en ce qui a trait à la largeur et la hauteur du véhicule, avec des valeurs de 1 980 millimètres et 1 750 millimètres respectivement.

Mais le EV9 est un peu plus long (5 010 millimètres). Son volume de chargement est de 571 litres avec tous les sièges en places, et de 2 320 litres en abattant les dossiers des deuxième et troisième rangées.

Photo: Gabriel Gélinas

Un style qui fera école

Le style extérieur du Kia EV9 a été conçu selon la philosophie Opposites United, ou « Opposés Réunis », développée par le chef du design Karim Habib.

Cette nouvelle approche pour le design fera école chez Kia, puisque la marque a depuis dévoilé le concept EV5, un nouveau VUS électrique à deux rangées de sièges qui reprend le thème choisi pour le EV9. De plus, une récente visite au bureau de design du constructeur à Namyang en Corée du Sud nous a permis de constater que d’autres éventuels véhicules de la marque adopteront la même démarche côté style.

Attendez-vous donc à voir des véhicules Kia à motorisation électrique affichant un design avec des formes triangulaires, caractérisés par un empattement long et des porte-à-faux courts, et dont le style de la partie avant réinterprète celui du « museau de tigre » qui a cours sur les actuels véhicules à motorisation thermique de la marque.

Photo: Gabriel Gélinas

Le EV9 roule sur des jantes en alliage, dont la taille varie entre 19 et 21 pouces. La variante GT-Line est dotée de jantes de 21 pouces chaussées d’une monte pneumatique spécifique, de même que d’un aileron arrière exclusif, et d’une galerie de toit.

Un design intérieur minimaliste

Le design intérieur du EV9 adopte une approche minimaliste et fait la part belle aux matériaux recyclés en tous genres, comme la sellerie réalisée en polyuréthane ainsi que les tapis et moquettes faits de fibres recyclées. Le EV9 est doté d’une console flottante à deux niveaux, laquelle s’étend de la première à la deuxième rangée, et comporte un plateau ainsi qu’un espace de rangement accessible aux passagers.

Les sièges des deux premières rangées offrent un grand confort grâce à un dispositif optionnel que Kia appelle « mode de relaxation » intégrant repose-jambes à commande électrique, et des sièges chauffants et climatisés. Par ailleurs, plusieurs prises de type USB-C sont disposées dans l’habitacle du EV9, permettant la recharge d’appareils électroniques, et une chaîne audio Meridian de 708 watts à 14 haut-parleurs est proposée en option.

La planche de bord fait la part belle aux dalles numériques, et les touches à retour haptique s’illuminent lorsque le véhicule est en marche.

Photo: Gabriel Gélinas

Nouveau système d’exploitation

Le EV9 sera également le premier véhicule Kia doté du système d’exploitation appelé ccNC, pour Connected Car Navigation Cockpit, lequel est plus rapide que celui des modèles actuels de la marque, et permet les mises à jour logicielles via Internet. Ce nouveau système permet aussi d’estimer les heures d’arrivée, ainsi que les recharges nécessaires pour se rendre à destination.

Le EV9 est aussi doté de la technologie V2L permettant au véhicule de devenir une source d’énergie mobile grâce à sa batterie d’une capacité de 99,8 kWh.

Le Kia EV9 sera disponible en concessions au pays à l’automne 2023, mais la direction canadienne de la marque n’a pas précisé combien d’exemplaires seront livrables au pays. Le Salon de l’Auto de New York est la première occasion qu’à le public de le voir de près et de prendre place à bord.

Le Guide de l’Auto aura la chance de prendre le volant du Kia EV9 peu avant son lancement sur le marché nord-américain. Gardez le contact pour lire nos premières impressions de conduite du EV9 à ce moment.

En vidéo : le designer Karim Habib présente le Kia EV9