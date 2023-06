Les meilleures voitures électriques en 2023

Parmi toutes les voitures électriques qu’ont lancées les constructeurs automobiles, l’équipe du Guide de l’auto a dressé le palmarès de celles qui représentent les meilleurs achats sur le marché canadien.

Il existe différentes catégories. Alors, regardons ça de plus près…

Petites voitures

Photo: Dominic Boucher

Plus abordables, les petites voitures électriques sont généralement à traction seulement et axées sur la conduite urbaine, mais la majorité proposent quand même une autonomie très intéressante.

La Chevrolet Bolt EV (sans oublier la Bolt EUV) affiche selon nous le meilleur rapport prix/autonomie du marché. En effet, sa batterie de 65 kWh lui permet de parcourir jusqu’à 417 km officiellement. La puissance du moteur électrique s’élève à 200 chevaux. GM ayant corrigé le problème de batterie à haute tension, il s'agit d'un choix fiable et sécuritaire. Soulignons également sa belle intégration technologique et la prise de recharge (240V) à domicile incluse.

Tel qu’annoncé, cependant, le constructeur a pris la décision de cesser la production des Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV cet automne pour se concentrer sur celle du tout nouveau Chevrolet Equinox EV, dont les premiers exemplaires sont attendus d’ici la fin de l’année.

Comme alternatives, vous devriez considérer deux modèles coréens, soit un Hyundai Kona électrique ou une Kia Soul EV avant tout. Par contre, sachez que le premier est entièrement renouvelé pour 2024 et que la seconde ne sera pas de retour.

Voitures électriques compactes et intermédiaires

Photo: Guillaume Rivard

Il faut commencer ici par la Hyundai IONIQ 6, que Le Guide de l’auto a élue Nouvelle voiture de l’année 2023 et que l’Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) vient de couronner Voiture verte canadienne de l’année 2023.

Avec ses lignes aérodynamiques, l’IONIQ 6 maximise l’autonomie au point d’atteindre 581 km en version à propulsion. Celle à quatre roues motrices développe une puissance de 320 chevaux et un couple de 446 lb-pi, mais peut quand même parcourir jusqu’à 509 km. En dépit du toit très incliné, l’habitacle demeure spacieux, sans parler du rangement généreux.

Puis, il y a la Polestar 2, qui brille par son agrément de conduite et son design typiquement scandinave. Bien que ses prix aient augmenté, les clients québécois ont toujours droit aux pleines subventions pour véhicules électriques. Les cotes d’autonomie du modèle 2023 sont maintenant de 435 km pour la version d’entrée de gamme à traction (un seul moteur, 231 chevaux) ainsi que de 418 km pour celle à rouage intégral (deux moteurs, 402 chevaux; ensemble Performance : 469 chevaux). Attention : d’autres changements importants sont au programme pour 2024 et il est possible de commander un exemplaire dès maintenant.

Les BMW i4 et Tesla Model 3 sont de très bonnes options, par ailleurs. La première pour son excellent comportement routier et sa qualité de fabrication, la seconde pour son autonomie avantageuse, sa belle tenue de route et son réseau de bornes Supercharger, évidemment.

Voitures électriques de luxe

Photo: Marc Lachapelle

Enfin, dans la catégorie reine, l’Audi e-tron GT et la Porsche Taycan se classent au sommet à notre avis. Il faut savoir qu’elles partagent leur plateforme et plusieurs composants. La berline ornée des quatre anneaux possède une silhouette élégante et originale de même qu’un habitacle moderne et raffiné. De plus, en version RS, elle livre des performances exceptionnelles et une tenue de route solide.

Sa cousine a reçu quelques améliorations et révisions pour 2023. Ce qui retient surtout l’attention, c’est le gain d’autonomie accompagné de la possibilité de recharger la batterie à une puissance plus élevée, plus longtemps. Le système d’infodivertissement s’est amélioré par une interface plus attrayante, un temps de réponse plus rapide ainsi que l’intégration d’Android Auto sans fil.

Une autre voiture électrique allemande, la Mercedes-Benz EQS, les suit de près, remarquez. Quant à la Tesla Model S, qui complète le podium, elle continue de plaire aux inconditionnels de la marque pour sensiblement les mêmes qualités que la Model 3.

En vidéo : Meilleurs achats 2023 - catégorie des voitures électriques de luxe