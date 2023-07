Les meilleurs VUS électriques en 2023

Parmi tous les VUS et multisegments électriques qu’ont lancés les constructeurs automobiles, l’équipe du Guide de l’auto a dressé le palmarès de ceux qui représentent les meilleurs achats sur le marché canadien.

Pour les fins de cet exercice, nous les avons divisés en deux catégories. Maintenant, regardons ça de plus près…

VUS électriques d’entrée de gamme

Photo: Dominic Boucher

Parmi les modèles populaires, deux cousins coréens l’emportent, selon nous, haut la main. Le Hyundai IONIQ 5 et le Kia EV6 sont les meilleurs achats que l’on puisse faire – nonobstant les très longs délais de livraison, bien sûr, et l’absence d’un essuie-glace arrière. Ils se sont d’ailleurs classés respectivement premier et deuxième dans notre match comparatif pour Le Guide de l’auto 2023. Un espace un peu plus généreux et un intérieur légèrement mieux aménagé avantagent l’IONIQ 5.

Les deux sont des produits convaincants qui offrent de solides performances (atteignant un summum avec l’EV6 GT de 576 chevaux), une autonomie remarquable (jusqu’à tout près de 500 km en version à propulsion) et une capacité de recharge rapide imbattable (environ 220 kW aux bornes les plus puissantes). Leur intégration technologique et leur bonne capacité de remorquage méritent également d’être soulignées.

Photo: Guillaume Rivard

Comme alternative, songez au Volkswagen ID.4, qui s’est doté pour 2023 d’une nouvelle version d’entrée de gamme plus abordable et a amélioré son équipement de série avec un écran multimédia de 12 pouces. Spacieux et proposant un bon mélange de puissance et d’autonomie, il devance le Ford Mustang Mach-E en raison de la conduite moins confortable et des quelques problèmes de fiabilité de ce dernier.

VUS électriques de luxe

Photo: Antony Lajoie-Beaudoin

Si vous recherchez un véhicule résolument haut de gamme, votre premier choix devrait être, à notre avis, le BMW iX , même si le design extérieur ne plaît pas à tout le monde. L’autonomie peut atteindre officiellement 521 km (voire 550 km dans des conditions optimales), ce qui est très impressionnant pour un VUS aussi lourd.

La gamme comprend trois modèles allant du xDrive40 de base, moins puissant et doté d’une plus petite batterie, jusqu’au M60, le plus sportif. L’interface de bord est très attrayante et moderne bien que les menus et fonctions se présentent en grand nombre. L’espace, l’aménagement des sièges, le confort exceptionnel et l’arsenal technologique du iX font aussi pencher la balance en sa faveur.

Photo: Germain Goyer

En deuxième place, nous retrouvons le Cadillac LYRIQ, dont la puissance varie de 340 à 500 chevaux selon la version. Il intègre un grand nombre d’aides à la conduite, notamment le Super Cruise qui peut conduire le véhicule sous la supervision du conducteur. C’est un produit rafraîchissant qui séduit autant par son comportement routier que son environnement intérieur – rien à voir avec les Cadillac que vous connaissiez! En passant, les commandes pour le modèle 2024 amélioré sont déjà bien avancées.

Enfin, mentionnons le Genesis GV60, que Le Guide de l’auto a choisi comme Nouveau véhicule utilitaire de l’année, toutes catégories confondues. Partageant la majorité de ses composants techniques avec les Hyundai IONIQ 5 et Kia EV6, le GV60 propose une formule similaire tout en intégrant une bonne dose de luxe et des technologies innovatrices. On peut notamment déverrouiller et démarrer le véhicule par reconnaissance faciale, ce qui permet d’en faire l’utilisation sans jamais devoir utiliser une clé.

En vidéo : Meilleurs achats 2023 - les voitures et multisegments électriques