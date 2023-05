Kia EV6 GT 2023 : celle qui décoiffe

Basée sur la plateforme E-GMP, la Kia EV6 partage plusieurs composantes avec la Hyundai IONIQ 5 et le Genesis GV60. Pour 2023, le constructeur coréen ajoute la version GT, soit son véhicule le plus puissant produit à ce jour!

Esthétiquement, la GT ressemble beaucoup aux autres variantes de l’EV6. Toutefois, certains éléments comme le pare-chocs, les phares antibrouillards, la grille et les jantes de 21 pouces spécifiques lui octroient un design plus sportif.

Photo: Julien Amado

« On a aussi un châssis renforcé, des amortisseurs adaptatifs, un différentiel à glissement limité et on a une direction un peu plus directe », précise le journaliste Julien Amado. Ces éléments servent à rehausser le comportement routier du véhicule.

De la puissance à revendre

L’EV6 GT possède un moteur sur chaque essieu, ce qui lui octroie le rouage à quatre roues motrices. Sur le plan de la performance, la cavalerie s’élève à 576 chevaux et le couple à 545 lb-pi. « Le 0 à 100 km/h est extrêmement rapide, c’est vraiment impressionnant », se réjouit-il.

Photo: Julien Amado

Quant à l’autonomie, la voiture compte sur une batterie de 77,4 kWh lui permettant de parcourir jusqu’à 332 km, selon les données de l’EPA. « En vérité, nous aurions pu nous rendre à 345-350 km sans trop de difficulté », mentionne Julien. Il ajoute que ces données ont été obtenues alors que le mercure tournait autour de 18 degrés.

À bord, l’habitacle comprend des sièges baquets propres à cette mouture. Des surpiqûres jaunes — qui rappellent les étriers de frein à l’extérieur — décorent notamment l’assise, le dossier et le volant. Malheureusement, les dégagements à la tête sont limités et l’EV6, malgré ses performances, demeure pesante.

Photo: Julien Amado

Pour plus de détails, visionnez la capsule vidéo au haut de cet article.