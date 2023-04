C’est la fin pour les Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV

L’avenir des Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV n’est désormais plus incertain : General Motors a pris la décision de cesser leur production cet automne pour se concentrer sur celle du tout nouveau Chevrolet Equinox EV, dont les premiers exemplaires sont attendus d’ici la fin de l’année. La cheffe de la direction Mary Barra en a fait l'annonce aux investisseurs ce matin.

Le constructeur préfère donc mettre une croix sur ses deux véhicules électriques les plus abordables qui, on s’en souvient très bien, ont été victimes d’un rappel affectant l’ensemble des modèles 2017 à 2022 pour corriger un problème avec la batterie à haute tension du fournisseur LG. Une action collective a même été autorisée en janvier par la Cour supérieure du Québec.

Au fait, la présence des Bolt EV et Bolt EUV au Salon du véhicule électrique de Montréal en fin de semaine dernière était attribuable non pas à GM mais plutôt à des concessionnaires de la région.

Certains visiteurs se sont fait dire que le délai de livraison pouvait atteindre 18 mois. Or, étant donné que la production prendra fin en octobre ou novembre, une personne qui commanderait aujourd’hui une Bolt EV ou Bolt EUV aurait très peu de chances de l’obtenir.

Photo: Dominic Boucher

Il faut savoir aussi que l’usine GM d’Orion (près de Detroit) subit présentement une conversion en vue d’assembler les camionnettes électriques Chevrolet Silverado EV et GMC Sierra EV à partir de 2024.

Les Bolt EV et Bolt EUV, construites sur une autre plateforme que la nouvelle architecture Ultium de GM, passeront le flambeau à l’Equinox EV, dont le prix de base sera très similaire. Ce multisegment plus spacieux promet plus de puissance (jusqu’à 290 chevaux), plus d’autonomie (jusqu’à 480 km), plus de technologie et des recharges plus rapides (possible de récupérer 112 km en 10 minutes via une borne de 150 kW). N’oublions pas son rouage intégral en option, un élément absent sur les deux compactes à hayon.

C'est la fin d'un court mais important chapitre pour Chevrolet. Maintenant, qui prendra la place des Bolt EV et Bolt EUV en tant que meilleur achat du Guide de l’auto dans la catégorie des véhicules électriques de petit format en 2024? Le Hyundai Kona électrique? Le Kia Niro EV? À suivre!

En vidéo : Top 10 des véhicules électriques les moins chers en 2023