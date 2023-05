Abandon des Chevrolet Bolt EV et EUV : quelle est la suite?

Chevrolet a annoncé récemment l’arrêt de production des Bolt EV et Bolt EUV pour cet automne. General Motors (GM) concentrera ses efforts sur le Chevrolet Equinox EV.

Mais quelle est la suite pour les futurs détenteurs d’une Bolt? « Si vous allez chez le concessionnaire aujourd’hui pour commander une Bolt, vous ne l’aurez probablement jamais, se désole Antoine. On va peut-être [essayer] de vous convertir pour un Equinox EV, qui est un véhicule plus gros ».

Le chroniqueur poursuit en expliquant que la disponibilité des modèles plus abordables risque d’être assez limitée. Il estime que les temps d‘attentes s’élèveraient à un an et demi, voire deux ans, puisque le constructeur voudra commercialiser des moutures plus haut de gamme.

Photo: Chevrolet

À titre indicatif, l’Equinox doté de la plus petite batterie possèdera une puissance de 210 chevaux, alors que le modèle d'une plus grosse capacité monte à 290 chevaux. L’autonomie varie entre 400 et 480 kilomètres selon GM. Au moment d’écrire ces lignes, Chevrolet annonçait un prix pour l'Equinox EV dans sa version de base 1LT de 35 000 $, ce qui le rend admissible au rabais provincial (7 000 $) et fédéral (5 000 $).

« Si vous êtes propriétaires d’une Bolt en ce moment, vous avez un véhicule qui, pour les cinq à sept prochaines années, ne vous coûtera pas un sou, parce que la dépréciation va être inexistante », mentionne Antoine.

Pour plus de détails, visionnez la capsule vidéo au haut de cet article.