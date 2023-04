Chevrolet Bolt EUV 2023 : l’électrique rationnel à bas prix

Le Chevrolet Bolt EUV (Electric Utility Vehicle) est commercialisé aux côtés de la Bolt EV. Il s'agit de deux véhicules 100% électriques qui partagent de nombreuses composantes. Leur format et leur esthétique se ressemblent énormément. Cependant, le Bolt EUV se classe parmi les utilitaires sport grâce à ses proportions qui, selon GM, se rapprochent de celles d’un VUS. Dans les faits, les différences entre les deux véhicules ne sont minimes.

Deux versions sont offertes au consommateur, soit la mouture LT à 40 548 $ et la Premier à 44 048 $ (les prix sont au PDSF). Notre modèle à l’essai posséde quelques options, ce qui fait grimper la facture à 51 967 $ (incluant les frais de transport et préparation). Heureusement, toutes les variantes sont admissibles à la subvention fédérale (5 000 $) et provinciale (7 000 $ au Québec) pour un total de 12 000 $.

Les temps d’attente diffèrent beaucoup entre les concessionnaires, alors il serait judicieux de bien choisir l’endroit où vous voudrez vous procurer le véhicule. General Motors nous assure que les délais de livraison s’améliorent depuis les dernières semaines, mais il faudra tout de même vous armer de patience.

Photo: Dominic Boucher

Comme une petite voiture

Bien que le Bolt EUV soit surélevé par rapport aux petites voitures, son comportement routier s’approche de celui d’une voiture à hayon grâce à sa maniabilité. De plus, même s’il s’agit d’un véhicule électrique, le poids ne s’en ressent pas pour autant. Il démontre toutefois une certaine sensibilité au vent.

Son couple généreux de 266 lb-pi lui octroie des accélérations franches. La puissance, quant à elle, s'élève à 200 chevaux. Cela se traduit par un sprint du 0 à 100 km/h en environ 7 secondes. Seules les roues avant sont actionnées, alors il est important d’avoir de bons pneus d’hiver pour une adhérence optimale pendant la saison froide.

À bord, l’instrumentation entièrement numérique de huit pouces est simple à utiliser. Elle regroupe notamment les informations sur l’autonomie projetée, maximale et minimale, sans oublier la force de régénération du moteur électrique qui peut monter à plus de 50 kW.

Photo: Dominic Boucher

La présentation du système multimédia est ergonomique. Celui-ci comprend un onglet dédié aux données de consommation énergétique, laquelle s’affiche automatiquement lorsque l’on met le véhicule à l’arrêt. Il montrera la durée de vie de la batterie, la consommation lors du trajet et à quels endroits la batterie est le plus sollicitée (conduite et accessoires, paramètres de température et conditionnement de la batterie).

L’écran mesure 10,2 pouces et notre version à l’essai était équipée du système audio Bose à sept haut-parleurs. Apple CarPlay et Android Auto sans fil figurent également au menu.

En parlant de technologie, notre Bolt EUV était doté du système de conduite semi-autonome Super Cruise, une option vendue 2 330 $. Les manœuvres d’accélération et de ralentissement se font avec fluidité. Il comprend aussi l'aide au maintien dans la voie.

Au chapitre du roulement, la suspension tend vers la fermeté, sans pour autant compromettre le confort. Le volant a une bonne prise en main, mais la direction pourrait être plus communicative. Les sièges sont plutôt durs et l’assise est courte (et non ajustable en longueur pour les jambes), ce qui ternit l’expérience pendant les longs trajets.

Photo: Dominic Boucher

Les places arrière sont spacieuses, d’autant plus que le plancher est plat. Le coffre possède une portion plus profonde sous le plateau pour cacher ou ranger d’autres objets. Il est toutefois important de noter que le volume de chargement est légèrement inférieur à celui de la Bolt EV.

Vocation urbaine

À l’aide de sa batterie de 65 kWh, le Chevrolet Bolt EUV est théoriquement capable de parcourir 397 kilomètres, une distance inférieure aux 417 km obtenus par la Bolt EV. Cela équivaut à une consommation mixte de 18,3 kWh/100 km.

Or, durant notre période d’essai, nous avons plutôt récolté une moyenne de 22,7 kWh/100 km, réduisant l’autonomie estimée par la voiture autour de 300 kilomètres.

Il faut toutefois souligner que le mercure frôlait le point de congélation, et que notre essai s’est principalement déroulé sur des routes intermédiaires et sur l’autoroute. En outre, nous avions paramétré le chauffage en mode automatique à 21 degrés.

Photo: Dominic Boucher

Sur le plan de la recharge, il faut attendre 7,5 heures pour récupérer de 0 à 100 % des électrons à l’aide d’une borne de type 2 et la Bolt possède un module de recharge intégré de 11,5 kW. Il est possible de regagner un peu plus de 150 km en 30 minutes au moyen d’une borne de charge rapide.

Alors, que penser du Chevrolet Bolt EUV? Il s’agit d’un véhicule rationnel puisqu’il a un rapport prix/autonomie fort intéressant. Le petit VUS est maniable en ville et les technologies embarquées effectuent un bon travail. Par contre, le confort des sièges demeure un point à améliorer.

Dernièrement, des rumeurs circulaient au sujet de l’arrêt de la production du Bolt EUV. Pour l’heure, Chevrolet n’a pas confirmé cette information, donc seul le temps nous dira à quoi ressemblera l'avenir de ce modèle.

