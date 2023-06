La cheffe de GM évoque un possible retour de la Bolt EV, voici pourquoi

À la fin d’avril, General Motors a mis fin à l’incertitude entourant la Chevrolet Bolt EV (et Bolt EUV) en annonçant la fin de la production d’ici l’automne pour se concentrer sur celle du tout nouveau Chevrolet Equinox EV.

Or, dans les derniers jours, la cheffe de la direction du constructeur, Mary Barra, a laissé entendre lors d’une entrevue pour le radiodiffuseur américain NPR que la voiture compacte électrique pourrait revenir à moyen terme.

Pourquoi? Il faut répéter que la Bolt EV a été développée avant l’arrivée de la nouvelle plateforme pour véhicules électriques de GM et, par conséquent, qu’elle n’emploie pas la motorisation et la batterie Ultium de nouvelle génération. La faire migrer vers celles-ci n’était tout simplement pas possible.

Barra, qui dit adorer la Bolt EV et en conduire une elle-même, a reconnu que ce modèle s’est fait un nom et a bâti une bonne clientèle au fil des ans. « C’est un véhicule important dans notre catalogue, mais qui utilise notre technologie de deuxième génération, a-t-elle dit pour justifier son abandon. Je ne peux toutefois en dire plus, car nous ne commentons pas sur nos produits futurs. »

Photo: Chevrolet

Cette porte laissée ouverte par la grande patronne de GM pourrait bien anticiper le retour d'une Bolt EV de nouvelle génération construite sur la plateforme Ultium, qui permet soit dit en passant de réduire le coût de la batterie de 40%.

Revenons en octobre 2021. Le président de GM, Mark Reuss, avait à ce moment annoncé les futurs Equinox EV et Blazer EV, en plus d’évoquer un véhicule « encore plus accessible financièrement » que le premier, qui doit débuter sous les 40 000 $ au Canada. Dès lors, le retour d’une petite voiture électrique chez Chevrolet semble probable dans un avenir pas si lointain. Après tout, ce n’est pas tout le monde qui veut et qui a besoin d’un multisegment.

Rappelons que GM entend commercialiser 30 modèles entièrement électriques dans le monde d’ici la fin de 2025 et que 40% de sa gamme nord-américaine sera électrique au même moment.

