Les derniers milles de la Chevrolet Bolt EUV

Les jours sont comptés pour le duo des Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV. Mais cela n’empêche pas qu’il s’agit de deux véhicules intéressants qui offrent un bon rapport prix/autonomie.

Le Bolt EUV a été conçu pour se comparer aux utilitaires sport grâce à ses proportions différentes de celles de la Bolt EV. En réalité, les dimensions sont relativement similaires. Malgré tout, l’habitacle s’avère spacieux et peut facilement accommoder les occupants grâce à des dégagements honnêtes à la tête et aux épaules.

Photo: Dominic Boucher

En revanche, les sièges pourraient être un peu plus confortables. L’assise est courte et non ajustable en longueur, et les bancs sont plutôt fermes. La suspension est sèche sur certaines chaussées, mais cela ne compromet pas le confort pour autant.

Plusieurs technologies au menu

Au chapitre des technologies, l’instrumentation numérique de huit pouces affiche une présentation simple et claire. Quant au système multimédia, son interface est conviviale et ergonomique.

Photo: Dominic Boucher

Notre version à l’essai équipait d’ailleurs un système audio Bose à sept haut-parleurs et le système de conduite semi-autonomie Super Cruise. Ce dernier a l’avantage de bien travailler au quotidien. Sinon, Apple CarPlay et Android Auto sans fils figurent au menu.

Une autonomie intéressante

La batterie de 65 kWh permet de parcourir 397 km, ce qui équivaut à une consommation mixte de 18,3 kWh/100 km. Lors de notre essai, nous avons obtenu des cotes de plus de 21 kWh/100 km. Cela s’explique par le fait que notre trajet était principalement composé de routes intermédiaires et d’autoroutes. La température oscillait autour du point de congélation.

Photo: Dominic Boucher

Par ailleurs, la puissance s’élève à 200 chevaux et le couple à 266 lb-pi. Le sprint du 0 à 100 km/h s’effectue en environ sept secondes et seules les roues avant sont motrices.

En ce qui concerne le prix, la mouture de base LT est offerte à 40 548 $, alors que la Premier monte la facture à 44 048 $ (les prix sont au PDSF).