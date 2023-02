Le Guide de l’auto essaie la Chevrolet Bolt EV sur piste

Cette semaine à l’émission du Guide de l’auto, nos animateurs Antoine Joubert et Gabriel Gélinas mettent à l’essai la Chevrolet Bolt EV sur la piste de Mécaglisse à Notre-Dame-de-la-Merci.

Il s’agit du véhicule 100% électrique le plus abordable au pays (sans oublier que la Bolt EV a droit à un total de 12 000 $ de subventions gouvernementales). Malgré tout, son avenir est incertain et il risque de se faire remplacer par l’Equinox EV.

Photo: Marc Lachapelle

« On a aussi un peu l’impression que la Bolt a été victime d’une sérieuse campagne de salissage, estime Antoine. Il y a eu un gros rappel concernant cette voiture et ça a coûté près de deux milliards de dollars. Encore aujourd’hui, ce n’est pas complètement réglé », explique-t-il.

Plus de 400 km d’autonomie

« C’est une voiture qui est très pratique au quotidien [et] elle possède une autonomie tout à fait convaincante », souligne Gabriel.

En effet, sa batterie de 65 kWh lui confère une autonomie de 417 kilomètres — un chiffre facilement réalisable selon nos experts. Au chapitre de la puissance, la citadine développe 200 chevaux et 266 lb-pi de couple.

« Pour ce qui est des performances, ce n’est évidemment pas une voiture sport, mais l’exercice du 0 à 100 km/h se fait en 7,5 secondes. C’est convaincant! », mentionne Gabriel.

Photo: Marc Lachapelle

Urbaine dans l’âme

Mais le réel plaisir de la Bolt réside dans sa conduite en ville selon Antoine. « C’est une voiture qui répond au doigt et à l’œil — très rapidement », se réjouit-il.

En effet, il souligne la maniabilité et le poids raisonnable du véhicule parmi ses points forts. « Au niveau de l’habitacle, il y a beaucoup d’espace. Les places arrière sont généreuses et l’on peut installer quatre adultes », explique Antoine.

Toutefois, le chroniqueur se désole du confort des sièges, même s’ils ont été améliorés en 2022. De plus, la Bolt est sensible aux vents latéraux à cause de sa hauteur.

Pour connaître toutes les impressions de nos experts, voyez la capsule vidéo au haut de cet article. Ne manquez pas l’émission du Guide de l’auto qui a lieu tous les samedis à 11 h 30 sur les ondes de TVA!

