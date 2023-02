Combien de temps dois-je patienter pour revendre ma Chevrolet Bolt sans perdre les subventions?

Combien de temps dois-je conserver ma Chevrolet Bolt après l’achat avant de pouvoir la revendre sans perdre les subventions?

Bonjour Yannick,

Dans le cas d’une location, vous devez conserver votre bail pour une durée minimale de 48 mois à moins que celui-ci soit transféré ici même au Québec et que vous en demeuriez responsable. Vous avez donc tout avantage à acheter plutôt qu’à louer, puisqu’avec un achat, vous pourrez revendre votre voiture au bout de 12 mois, en empochant les subventions.

Sachez cependant que la voiture doit impérativement être revendue au Québec, qu’il s’agisse d’un commerçant ou d’un particulier. Parce que si elle sort du Québec, vous perdez les subventions. Considérez en fait que l’idée du Gouvernement du Québec est de diminuer les gaz à effet de serre chez nous, non pas ailleurs. Une idée plus politique que logique dans la mesure où l’on respire tous le même air, mais qui trace néanmoins ce règlement...

Photo: Louis-Philippe Dubé

Maintenant, si la personne à qui vous vendez la voiture au Québec la revend le lendemain en dehors du Québec, vous ne serez pas pénalisé. Tout simplement parce que vous n’avez plus de contrôle sur la vente du véhicule, qui ne vous appartient plus.

Alors oui, plusieurs automobilistes ont comme vous flairé la bonne affaire et choisissent de vendre leur voiture électrique après un an, dans l’optique de réaliser un profit et d’en acheter une neuve chaque année.

Je termine en mentionnant que la surconsommation engendrée par ce genre de pratique n’est pas écologique, mais puisque l’argent prédomine toujours sur l’environnement et que les règlements des gouvernements comportent des failles, le consommateur tente inévitablement d’en tirer profit...

