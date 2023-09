Combien coûte... le Kia EV9 2024?

De passage au centre d’essai de Hyundai et Kia dans le désert des Mojaves, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert découvre le nouveau Kia EV9. Le VUS électrique sera commercialisé d’ici la fin de l’année sur le marché nord-américain.

« On débarque avec un véhicule dont le format est légèrement plus grand que celui d’un Telluride. [En ce sens], il est un peu plus long, large et bas », explique-t-il. En fonction de la version, six ou sept occupants peuvent se placer à bord.

Photo: KIA

Jusqu’à 480 km d’autonomie

Quatre déclinaisons seront offertes, toutes dotées de la batterie de 99,8 kWh. La variante Wind possède la plus grande autonomie à 480 km, notamment grâce à son rouage à propulsion. La puissance est toutefois moindre à 201 chevaux.

Photo: KIA

Les moutures Land, Land avec groupe Premium et GT Line arrivent d’office avec le quatre roues motrices et une cavalerie de 379 chevaux et un couple de 443 lb-pi (jusqu’à 516 lb-pi avec la GT Line en mode Overboost). Les deux premiers peuvent parcourir 435 km, alors que la GT Line baisse la donnée à 391 km.

Tout comme le Telluride, la capacité de remorquage s’élève à 5 000 lb. L’ordinateur de bord calculera l’autonomie restante en fonction du poids à tirer. Sinon, recharger la batterie de 10 à 80 % à l’aide d’une borne de 230 kW prend 25 minutes.

Photo: KIA

Aérodynamique et silencieux

Au chapitre du design, l’expert aime bien la signature stylistique de l’EV9. En plus, il s’avère plutôt aérodynamique puisqu’il affiche un coefficient de traînée de 0,28. « On a un véhicule massif et angulaire, remarque-t-il. Il pèse 5 800 lb [aussi], alors c’est un vrai tour de force, en ce qui me concerne ».

Photo: KIA

« C’est un véhicule très stable et silencieux […] On a travaillé pour qu’il soit bien insonorisé », ajoute-t-il. En effet, l’habitacle contient des matériaux isolants uniques et du verre laminé afin de réduire au maximum le bruit ambiant.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet du Kia EV9 2024… et ses estimations sur le prix!