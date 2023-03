Kia EV9 2024 : voici les détails techniques

La première mondiale du Kia EV9 2024, le tout nouveau VUS électrique à trois rangées de la marque coréenne, a eu lieu hier et nous a permis d’en apprendre plus sur ses éléments techniques.

Rappelons qu’il sera en vente chez nous à partir de cet automne et que son design avait été révélé il y a quelques semaines lors d’une présentation à laquelle Le Guide de l’auto avait assistée.

Bâti sur la même plateforme e-GMP que l’EV6, ce VUS intermédiaire mesure 5 010 mm de long, 1 980 mm de large et 1 755 mm de haut, des dimensions quasi identiques à celles du Telluride. À 3 100 mm, son empattement est toutefois plus long de 200 mm, ce qui donne beaucoup plus d’espace intérieur. Un choix de roues allant de 19 à 21 pouces sera offert.

Photo: Kia

À bord, le Kia EV9 propose des configurations à six et à sept places incluant quatre options de sièges à la deuxième rangée (dépendamment des marchés). Parmi celles-ci, on retrouve des fauteuils individuels pivotants sur 180 degrés pour faciliter la conversation avec les occupants de la troisième rangée ainsi que des sièges de détente inclinables pour se reposer pendant que le véhicule se recharge.

En passant, avec l’EV9, Kia entame un processus pour éliminer graduellement le cuir de ses véhicules et augmenter la proportion de matériaux renouvelables ou recyclés à 20% d’ici 2030. Six coloris intérieurs figurent au menu, allant du gris pâle à une teinte plus éclatante en version GT-line.

Photo: Kia

Batteries, puissance et autonomie

Kia mentionne deux batteries de 76,1 kWh et 99,8 kWh, la première alimentant exclusivement les EV9 à propulsion. Étonnamment, le moteur de ceux-ci est plus puissant avec la petite batterie (160 kW/215 ch) qu’avec la grosse (150 kW/201 ch) et la différence d’accélération de 0 à 100 km/h est importante (8,2 secondes au lieu de 9,4).

Pour leur part, les EV9 à deux moteurs et rouage intégral totalisent 283 kW/380 ch, sans oublier un couple de 443 lb-pi. Ils passent de 0 à 100 km/h en seulement 6 secondes. Il est question d’un mode Boost en option, sous forme de mise à jour payante, qui augmentera le couple à 516 lb-pi et réduira le sprint à 5,3 secondes. Ce n'est pas tout : Kia confirme qu'un EV9 GT beaucoup plus puissant et rapide verra le jour en 2025.

Photo: Kia

Pour ce qui est de l’autonomie, le maximum offert sera de 541 km avec l’EV9 à propulsion et batterie de 99,8 kWh. Notez cependant que ce chiffre est établi selon la norme WLTP, qui est généralement gonflée d’un bon 10% par rapport à celle utilisée au Canada et aux États-Unis. Le système de recharge à 800 volts permettra par ailleurs de regagner un peu moins de la moitié de l’autonomie en 15 minutes environ lorsque le véhicule est branché à une borne de 350 kW.

Et tout comme avec l’EV6, il sera possible d’utiliser l’électricité de l’EV9 pour alimenter divers appareils (jusqu’à 3,68 kW de puissance).

Photo: Kia

Enfin, un dernier point soulevé par Kia est la technologie « Highway Driving Pilot », capable d’offrir une conduite autonome de niveau 3 dans les pays où c’est autorisé. Une quinzaine de capteurs, incluant deux lidars, rendent le tout possible dans la version GT-line de l’EV9.

On pourrait vous en dire plus, mais c’est préférable d’attendre à mardi prochain, le 4 avril, car Kia dévoilera le modèle nord-américain et les détails propres à celui-ci au Salon de l’auto de New York. Le Guide de l’auto sera bien entendu sur place pour couvrir l’événement. C’est un rendez-vous!

En vidéo : Le designer Karim Habib nous présente le Kia EV9