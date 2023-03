Kia EV9 2024 : voici le nouveau VUS électrique de Kia

Le Guide de l’auto s’est rendu à Séoul en Corée du Sud pour assister au dévoilement du EV9, le nouveau VUS électrique de Kia. Cet utilitaire animé par électrons et doté d’un habitacle à trois rangées de sièges sera lancé sur le marché coréen dès le mois d’avril et devrait être commercialisé en Amérique du Nord à l’automne 2023.

Sans surprise, le modèle de série reprend plusieurs éléments de l’EV9 Concept, exposé en première mondiale au Salon de l’auto de Los Angeles en 2021.

Avec sa carrosserie peinte en Ivory Silver au fini mat et ses éléments noirs, l’EV9 affiche un look évoquant un Stormtrooper de Star Wars, ses formes angulaires contrastant avec les courbes de l’EV6, le premier VUS électrique de la marque coréenne. Avant de procéder au dévoilement, Karim Habib, vice-président exécutif responsable du design chez Kia, a expliqué sa philosophie appelée Opposites United, épousant le contraste dans toutes ses formes.

Cette philosophie s’est d’abord exprimée par la voie du EV9 Concept pour ensuite être parachevée par le modèle de série, ce dernier délaissant les portières antagonistes du concept, lesquelles permettaient de mieux admirer son habitacle.

Photo: KIA

Un « masque » de tigre

Sa carrosserie affiche une verticalité typique des VUS, mais l’EV9 se singularise par ses blocs optiques découpés à la verticale et par son « masque » en forme de museau de tigre évoquant le style de la calandre des véhicules à motorisation thermique de la marque. On constate également que les ailes avant et arrière ont des formes triangulaires, et que la ceinture de caisse est basse afin d’augmenter la surface vitrée.

La partie arrière se découpe elle aussi à la verticale, et les feux se déploient sur trois branches dans un design nommé Star Map par les concepteurs de l’EV9. Celui-ci roule sur des jantes de 19 ou de 21 pouces, peintes en noir sur les véhicules dévoilés lors de cette présentation. La couleur Ivory Silver fera partie du catalogue, de même que le bleu du Concept EV9 présenté en 2021, et que ces deux coloris seront disponibles en fini mat ou brillant.

Photo: KIA

Grande dalle numérique et absence de boutons

L’EV9 est un VUS à trois rangées de sièges, dont les deux premières coulissent sur des rails, permettant d’accorder plus ou moins de dégagement pour les jambes à toutes les rangées. Le volant comporte deux parties plates, à la base ainsi qu’au sommet, et une grande dalle numérique s’étend sur la planche de bord.

Cette dalle est composée de deux écrans très larges, le premier affichant les informations relatives à la conduite, alors que le deuxième sert d’interface avec le système d’infodivertissement ainsi qu’à d’autres fonctionnalités. Un troisième écran, disposé à la verticale et ressemblant à celui d’un téléphone intelligent, a été inséré entre les deux écrans horizontaux. Précisons que le EV9 sera équipé du nouveau système d’infodivertissement de la marque, lequel fonctionne avec des processeurs plus rapides.

Photo: KIA

Il est donc permis d’espérer qu’il sera possible de faire fonctionner Apple CarPlay et Android Auto avec une connexion sans-fil, mais personne chez KIA n’était en mesure de confirmer ou d’infirmer cette spéculation. Sur la lisière inférieure de la planche de bord, on retrouve des touches rétroéclairées permettant d’activer divers systèmes, l’habitacle étant dépourvu de boutons classiques.

Base technique du EV6

L’EV9 est élaboré sur l’architecture E-GMP du constructeur et, même si cette présentation de ce VUS électrique ne portait que sur son design, certaines informations techniques ont fuité. Ainsi, nos collègues de Car and Driver ont reçu une capture d’écran d’une communication électronique adressée à un client actuel de Kia possédant un Telluride, laquelle communiquait des informations sur l’EV9 à venir sur le marché américain.

Selon ce message, l’EV9 sera offert en deux versions de type propulsion (de base et RWD), avec un seul moteur développant 200 chevaux et 250 lb-pi de couple. Le modèle de base aurait une autonomie de 354 kilomètres, serait capable de réaliser le 0 à 60 milles à l’heure en 8,5 secondes et ne serait pas apte au remorquage. Le RWD disposerait d’une batterie de plus grande capacité ajoutant 112 kilomètres d’autonomie, pour un total de 466 kilomètres. Par contre, il serait moins véloce de 0,4 secondes pour le 0 à 60 milles à l’heure, mais pourrait remorquer jusqu’à 2 000 lb (900 kg).

Photo: KIA

Une version à rouage intégral, dotée de deux moteurs engendrant une puissance combinée de 400 chevaux et 380 lb-pi de couple, permettrait de remorquer jusqu’à 3 500 lb (1 587 kg), serait capable d’un 0 à 60 milles à l’heure en 6 secondes et aurait une autonomie de 418 kilomètres. Parions que ces données d’autonomie sont au standard WLTP, et que l’autonomie EPA des différentes versions de l’EV9 sera inférieure d’au moins 11%.

Voilà tout ce que l’on sait pour le moment au sujet de l’EV9. Il faudra attendre un peu pour la confirmation officielle des données techniques et pour notre essai de ce véhicule, avant de pouvoir vous donner nos impressions complètes sur le nouveau VUS grand format à motorisation électrique du constructeur coréen. À suivre…

À voir aussi : le designer Karim Habib présente le Kia EV9