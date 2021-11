Kia EV9 Concept : un gros VUS électrique s'amène chez Kia

Kia a donné un avant-goût de son futur VUS intermédiaire 100% électrique avec le concept Kia EV9, dévoilé dans le cadre du Salon de l’auto de Los Angeles.

Le Kia EV9 s’ajoutera à la gamme électrique de la marque coréenne au côté de la EV6.

Basé sur la plateforme modulaire E-GMP (Electric Global Modular Platform), le concept proporsera des dimensions similaires à celles du Kia Telluride et du concept Hyundai Seven. Il est plus large (2 055 mm contre 1 990 mm), plus haut (1 790 mm contre 1 759 mm) et propose un empattement plus long (3 100 mm contre 2 900 mm). Le VUS électrique est cependant un peu plus court (4 930 mm contre 5 000 mm).

Sur le plan stylistique, les designers de Kia ont misé sur l’aspect aventurier et polyvalent de l’EV9, grâce au bas de carrosserie et arches de roues munies d’une garniture contrastante. Un toit panoramique est aussi inclus. Les conduits de ventilations situés sur le capot servent de panneaux solaires, permettant de récupérer une partie de l’énergie utilisée par le véhicule. Remarquez aussi que des caméras remplacent les rétroviseurs traditionnels, une caractéristique qui sera probablement abandonnée avec le modèle de production.

Photo: Kia

À l’intérieur, la planche de bord arbore une esthétique épurée. On y retrouve un immense écran de 27 pouces, alors que les boutons physiques brillent par leur absence. Par ailleurs, l’utilitaire propose trois rangées de sièges pour les occupants.

Sans donner d'informations spécifiques au sujet des batteries, Kia avance que ce VUS conceptuel offre une autonomie de 300 miles (environ 483 kilomètres). De plus, il est également doté d’une technologie de charge ultrarapide de nouvelle génération avec un chargeur de 350 kW. Ainsi, une recharge de 10% à 80% pourrait s’effectuer entre 20 et 30 minutes.

Photo: Kia

Des modes… intérieurs

Le Kia EV9 Concept propose trois modes intérieurs qui changeront l’ambiance de l’habitacle.

En conduite, la cabine se place sous le paramètre « Active ». Lorsque le véhicule n’est pas en mouvement, le mode « Pause » modifie l’espace intérieur pour qu’il s’apparente davantage à un salon de première classe. Les sièges basculent pour permettre aux occupants des première et troisième rangées de se faire face. Les sièges de la deuxième rangée se rabattent et deviennent une table.

Enfin, en monde « Enjoy » le hayon s’ouvre et la configuration des trois rangées de sièges change pour se transformer en un « espace de détente ».

Photo: Kia

Des matériaux recyclés

Dans sa stratégie de réduction de gaz à effet de serre, Kia recherchait des matériaux écologiques pour son concept EV9. Ainsi, des filets de pêche recyclés ont été utilisés pour aider à créer le revêtement de sol du véhicule. Le tissu des sièges est fabriqué à partir de bouteilles en plastique et de fibres de laine recyclées.

Photo: Kia

De plus, du cuir végétalien a été employé dans tout l’espace intérieur. Par ailleurs, Kia prévoit réduire progressivement l’utilisation de cuir animal dans tous ses véhicules.

Le modèle de production du Kia EV9 devrait être dévoilé au cours des prochains mois. On en apprendra alors davantage quant à sa date de commercialisation et sa gamme de prix.