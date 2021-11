Kia Sportage Hybride 2023 : le nouveau Sportage sort son côté vert

Le Salon de l’auto de Los Angeles mettant historiquement l’accent sur les véhicules verts, l’occasion était belle de présenter la version hybride du nouveau Kia Sportage 2023.

Ce dernier suit les traces de son grand frère, le Sorento, et de son cousin de Hyundai, le Tucson, dont la nouvelle génération propose des alternatives électrifiées.

Un système connu

Bâti sur le nouveau châssis N3 de Kia, le Sportage hybride 2023 combine un moteur Smartstream turbocompressé de 1,6 litre avec un moteur électrique de 44 kilowatts et une batterie au lithium-ion de 1,49 kWh. Sa puissance totale s’élève à 226 chevaux et son couple, à 258 livres-pied.

Photo: Kia

Aux États-Unis, un rouage à traction est aussi proposé, mais ce ne sera vraisemblablement pas le cas chez nous où seul le rouage intégral devrait figurer au menu, appuyé par un système appelée « E-Handling » qui rehausse la maniabilité. Il faudra également attendre pour connaître la consommation d’essence telle que publiée par Ressources naturelles Canada. À titre indicatif, le Tucson hybride brûle 6,4 L/100 km en moyenne.

Chose certaine, la capacité de remorquage est fixée à 2 000 livres. Par ailleurs, la boîte de vitesses employée est une automatique à six rapports dont le contrôle passe par une molette rotative sur la console. Il y a aussi des palettes au volant pour la conduite manuelle, ainsi qu’un choix de quatre modes : Éco, Sport, Neige et Intelligent.

Photo: Kia

À la fine pointe

Sur le plan du design, le Kia Sportage hybride ressemble comme deux gouttes d’eau au modèle à combustion, chacun incarnant la nouvelle philosophie des « Opposés réunis » de Kia. Les principales différences sont les écussons et surtout les jantes distinctives de 17 ou 18 pouces.

Dans l’habitacle, le décor impressionne par son raffinement et ses technologies modernes. Il est possible d’avoir un écran central tactile de 12,3 pouces combiné à un tableau de bord entièrement numérique de la même taille. La compatibilité sans fil avec Android Auto et Apple CarPlay est incluse de série.

Photo: Kia

De plus, la version hybride du nouveau Sportage comprend une foule de dispositifs de sécurité active et d’aide à la conduite, notamment un système de visualisation à 360 degrés, une alerte de baisse d’attention du conducteur, une aide au maintien dans la voie et un système de prévention des collisions frontales avec détection des piétons et cyclistes. La surveillance des angles morts et de la circulation transversale arrière est aussi disponible, tout comme un assistant de conduite sur l’autoroute.

Le Kia Sportage hybride 2023 sera en vente dans les premiers mois de 2022. Les prix et les détails complets de l’équipement pour le marché canadien seront annoncés d’ici là. À l’instar du Tucson, une version hybride rechargeable devrait suivre, promettant environ 50 kilomètres d’autonomie électrique.

En vidéo : Présentation du Kia Sportage 2023 (en anglais)