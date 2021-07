Plus de détails sur le Kia Sportage 2023

Après nous avoir montré les premières images il y a quelques semaines, Kia dévoile à présent des détails techniques de son Sportage de cinquième génération, attendu au Canada l’an prochain comme modèle 2023.

Très différent de son prédécesseur, le nouveau Sportage innove et devient plus sophistiqué que jamais, à commencer par ce qui se trouve sous le capot.

Un turbo et deux versions hybrides

Dites adieu aux deux moteurs actuels, car ils céderont leur place à un quatre cylindres turbocompressé de 1,6 litre. Celui-ci développe 177 chevaux et 195 livres-pied de couple via une boîte automatique à double embrayage. Une combustion et une gestion thermique améliorées de même qu’une friction réduite contribuent à accroître son efficacité énergétique.

Photo: Kia

À l’instar du nouveau Hyundai Tucson 2022, un Sportage hybride et un Sportage hybride rechargeable suivront. Kia n’en dit pas plus pour l’instant, mais on devine qu’il s’agit des mêmes systèmes. Pour le premier, attendez-vous à une puissance combinée de 226 chevaux et un couple 258 livres-pied. Dans le cas du second, l’ajout d’une batterie de 13,8 kWh devrait se traduire par une autonomie électrique d’un peu plus de 50 kilomètres.

Notez aussi que les deux versions hybrides comprendront un soi-disant système de maniabilité électronique qui rehausse les performances dans les virages.

Plus aventureux

Par ailleurs, un tout nouveau mode Terrain fera ses débuts dans le VUS compact de Kia. Celui-ci ajuste automatiquement les paramètres en fonction des conditions rencontrées, incluant la neige, la boue et le sable. Sinon, les autres modes proposés sont Éco, Confort, Sport et Intelligent.

Au niveau de la suspension, qui a été peaufinée, on retrouve des jambes MacPherson à l’avant et quatre bras à l’arrière. Un nouveau système de contrôle électronique de la suspension vient adapter l’amortissement en temps réel pour plus de confort ou d’agilité. Le diamètre des roues varie de 17 à 19 pouces.

Photo: Kia

Nouvelle architecture et habitacle dernier cri

Mesurant 4,66 mètres de long, 1,87 mètre de large et 1,66 mètre de haut, le Kia Sportage 2023 est construit sur une toute nouvelle plateforme qui améliorera la conduite en plus d’offrir un espace généreux. En fait, le dégagement pour la tête (1000 mm) et les jambes (1050 mm) à la deuxième rangée ainsi que le volume utilitaire domineront la catégorie, nous dit Kia.

À propos, il y aura deux configurations disponibles à l’échelle mondiale, une à empattement court et une autre à empattement long. Seule la seconde fera le saut au Canada, comme dans le cas du Volkswagen Tiguan.

On apprend du même coup que la très large interface sur la planche de bord du Sportage 2023 peut combiner un écran central tactile de 12 pouces et une instrumentation numérique de 12 pouces, cette dernière possédant un affichage à haute résolution. Des mises à jour logicielles à distance seront possibles.

Photo: Kia

X-Line et GT-Line

Pour la première fois dans l’histoire du Sportage, une version est créée spécifiquement dans le but d’offrir une polyvalence accrue. Appelée X-Line comme pour le Sorento, elle se démarquera entre autres avec une hauteur de conduite accrue, des jantes distinctives et une galerie de toit pontée à l’extérieur de même qu’un revêtement vert sauge et des garnitures exclusives à l’intérieur.

D’un autre côté, il y a la version GT-Line, caractérisée par un style plus branché et sportif, des couleurs vives et un habitacle qui joue avec les contrastes de noir et de blanc.

Photo: Kia

Sécurité accrue

Outre sa structure plus rigide, le Kia Sportage 2023 fera une plus grande place aux systèmes de sécurité et d’aide à la conduite, notamment une assistance d’évitement de collision frontale avec détection des piétons et cyclistes.

Soulignons également le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance à la conduite sur l’autoroute et le système amélioré de surveillance des angles morts capable de redresser le véhicule si jamais le conducteur ne réagit pas suffisamment. Il y a aussi un affichage qui apparaît sur le tableau de bord en actionnant les clignotants.

En vidéo: quel VUS choisir pour le style?